Fiyat artışı yüzde 600! Zam şampiyonu oldu... Fiyat uçurumu yüzleri ekşitti

Pazarda, markette limon fiyatları uçuşa geçti. Kış aylarında bahçeden 7 liraya alınan limon bugünlerde halde 85 liradan satılıyor. Peki bu fahiş artışın arkasında ne var? İşte tezgahların zam şampiyonu ile ilgili tüm detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre; komisyoncu Feyzullah Aydın "Bu sene kışın limon 5 lira, 6 lira, 7 liraydı. Yani kışın. Bu da ondan dolayı olmadığı için..." ifadelerini kullandı. Kışın 7 liraya alınan limonun fiyatı 80 liraya kadar yükseldi. Üstelik bu sadece hal fiyatı. Komisyoncu Şehmuz Akın "40-50 liradan aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Öyle diyorlar" şeklinde konuştu.

YÜZDE 600'LÜK ARTIŞ OLDU

Nisan ayında vuran don afeti en çok limonu etkiledi. Mahsul azaldıkça fiyat arttı. Limonda yaklaşık yüzde 600'lük bir artış oldu. Ocak, Şubat ayında toplandığında bahçede kaç lira olduğu sorulan Akın "Bu toplandığı zaman 7,8 lira, 10 liraydı. Halde o zaman da 10-12 lira arasıydı" dedi. Şu anki fiyatı sorulan Akın "Şu anda burada 75, 80, 85'e kadar limon var" dedi.

Yani 5 ay önce bahçeden 7 liraya alınan limonlar şimdi halde 80 liraya satılıyor. Ocak, Şubat ayında hasat edilip sonrasında soğuk hava deposunda bekletilen yatak limonunun şu anda Adana halinde fiyatının 70 liradan başlayıp kalitesine göre 80 liraya kadar çıktığı belirtildi.

BAYRAM ÖNCESİ FİYATA GÖRE BİLE CİDDİ ARTIŞ SÖZ KONUSU

Sadece bayramdan önceki fiyata göre bile limon fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu. Aydın "Bayramdan önce 50 lira, 45 liraydı. Şu anda 70 lira, yerinde. Şimdi bunun İstanbul'a maliyeti 80 lira" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere limonun birbirinden farklı türleri var. Örneğin yediveren türü haziran ayında da hasat edilebiliyor ve şu anda hasat edilen limonun Adana halindeki fiyatı 50 lira. yediveren limon türünün bahçeden toplanma maliyeti ise 25 liradan başlıyor.

Üretici Ramazan Dolaş "Buna yediveren diyorlar. 15 liraya biz bunu bahçe sahibinden aldık. 10 lira da bunun işçiliği var. Biz bunu hala götürene kadar üzerimize 25 lira biniyor" şeklinde konuştu.

Rekoltesi düşen limonun hale gelene kadar fiyatı 50 lirayı buluyor. Tabii bir de market kar marjı eklendiğinde yediveren limonun fiyatı 60 lira oluyor.

Dolaş "Geçen sene bu ağaçtan nerede bakarsan yani 100-150 kilodan aşağı yoktu. Şu anda yani bu ağaçta sen toplayacağın 60 kilo ya toplarsın ya toplamazsın" ifadelerini kullandı.