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Fiyat farkı şaşkına çevirdi! 6 yıl önce yediği yemeğin fiyatını günümüzle karşılaştırıp asgari ücret hesabı yaptı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
22.11.2024 11:10
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İçerik üreticisi Mert Genco, YouTuber Orkun Işıtmak’ın 6 yıl önce patso yediği dükkana giderek eski fiyat ile güncel fiyatı karşılaştırdı. Patso fiyatında görülen 6 yıllık değişim hayrete düşürdü.

Fiyat farkı şaşkına çevirdi! 6 yıl önce yediği yemeğin fiyatını günümüzle karşılaştırıp asgari ücret hesabı yaptı

Sosyal medyada içerik üreten Mert Genco isimli bir genç, kendisi gibi içerik üreten Youtuber Orkun Işıtmak'ın 6 yıl önce Fatih'teki bir dükkanda yediği patsonun aynısını yemeye gitti. 2018 yılı ile 2024 yılı arasındaki patso fiyatını karşılaştırdı. 2018 yılında 2,5 TL'ye satılan patsonun 2024’te 60 TL'ye yükseldiği görüldü.

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İçerik üreticisi Mert Gengo dikkat çeken videosunda, "Orkun Işıtmak'ın 6 yıl önce YouTube videosunda aldığı patsonun aynısını bugün tekrar alsak ne kadar fiyat farkı öderiz bir göz atalım" diyerek Fatih'te yer alan patso dükkanına doğru yola çıktı.

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2018 yılında çektiği YouTube videosunda en ucuz ekmek arası patates kızartması (patso) deneyen Işıtmak, patsonun fiyatının sadece 2,5 lira olduğunu söyledi.

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Mert Genco videoda geçen İstanbul Fatih'teki dükkana giderek aynı patsodan sipariş etti.

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2018 yılında 2,5 liradan satılan patso 2024 yılında 60 lirayı buldu. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen aynı patsonun fiyatının yaklaşık 24 katına çıktığı görüldü.

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2018 yılındaki asgari ücretle bu patsondan yaklaşık 641 tane alınabilirken, bu sayı 2024'te 358 adet azalarak 283'e düşmüş.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret patates Orkun Işıtmak
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