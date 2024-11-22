Fiyat farkı şaşkına çevirdi! 6 yıl önce yediği yemeğin fiyatını günümüzle karşılaştırıp asgari ücret hesabı yaptı

Sosyal medyada içerik üreten Mert Genco isimli bir genç, kendisi gibi içerik üreten Youtuber Orkun Işıtmak'ın 6 yıl önce Fatih'teki bir dükkanda yediği patsonun aynısını yemeye gitti. 2018 yılı ile 2024 yılı arasındaki patso fiyatını karşılaştırdı. 2018 yılında 2,5 TL'ye satılan patsonun 2024’te 60 TL'ye yükseldiği görüldü.

İçerik üreticisi Mert Gengo dikkat çeken videosunda, "Orkun Işıtmak'ın 6 yıl önce YouTube videosunda aldığı patsonun aynısını bugün tekrar alsak ne kadar fiyat farkı öderiz bir göz atalım" diyerek Fatih'te yer alan patso dükkanına doğru yola çıktı.

2018 yılında çektiği YouTube videosunda en ucuz ekmek arası patates kızartması (patso) deneyen Işıtmak, patsonun fiyatının sadece 2,5 lira olduğunu söyledi.

Mert Genco videoda geçen İstanbul Fatih'teki dükkana giderek aynı patsodan sipariş etti.

2018 yılında 2,5 liradan satılan patso 2024 yılında 60 lirayı buldu. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen aynı patsonun fiyatının yaklaşık 24 katına çıktığı görüldü.

2018 yılındaki asgari ücretle bu patsondan yaklaşık 641 tane alınabilirken, bu sayı 2024'te 358 adet azalarak 283'e düşmüş.