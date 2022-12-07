FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası enflasyon vurgusu! 'Yıllık enflasyondaki düşüş daha da belirginleşecek'

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası enflasyon vurgusu! 'Yıllık enflasyondaki düşüş daha da belirginleşecek'

07.12.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Fiyat İstikrarı Komitesi'nde yıllık enflasyondaki düşüşün aralık ayından itibaren daha da belirginleşeceğini belirtti.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası enflasyon vurgusu! 'Yıllık enflasyondaki düşüş daha da belirginleşecek'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Komite ile ilgili yapılan açıklamada "Öngörüldüğü üzere Ekim ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon, küresel gelişmeler ve aldığımız tedbirler sayesinde Kasım ayından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Piyasadaki enflasyon beklentilerinin son dönemdeki aşağı yönlü seyri, enflasyondaki ataletin zayıfladığına işaret etmektedir. Beklentilerdeki bu iyileşmenin de etkisiyle yıllık enflasyondaki düşüş, Aralık ayından itibaren daha da belirginleşecektir. Komitede, girdi maliyetlerinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki görünüm de detaylı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, öncelikle dar gelirli ve sabit ücretliler olmak üzere vatandaşlarımızın alım gücünü artıracak ilave adımlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Komitede, kalıcı fiyat istikrarı ve dengeli büyümenin devamı için ihtiyatlı maliye politikalarının yanı sıra selektif kredi uygulamasının sürdürülmesinin önemi ele alınmıştır. Fiyat İstikrarı Komitesi’nde daha önce alınan karar çerçevesinde fiyatların şeffaf bir şekilde izlenmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan fiyat takip sisteminde yasal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup uygulamanın kısa sürede devreye girmesi için teknik çalışmalar hızlandırılacaktır. Önümüzdeki süreçte Komite tüm paydaşlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. (İHA)

AW775978_01

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş kararResmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar
Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zamEnflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam
Motorine zam sonrası yeniden indirim! Motorine zam sonrası yeniden indirim!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Fiyat İstikrarı Komitesi

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?

İYİ Partili Hüseyin Örs'ün sağlık durumu nasıl?

Altın alacaklar 7 Aralık’a dikkat! Beklenen gün geldi! İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı

Altın alacaklar 7 Aralık’a dikkat! Beklenen gün geldi! İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı

Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatları açıklaması! 'Bu aydan itibaren...'

Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatları açıklaması! 'Bu aydan itibaren...'

Petrol sert düştü! Gözler akaryakıt fiyatlarında

Petrol sert düştü! Gözler akaryakıt fiyatlarında

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.