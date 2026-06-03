Fiyat uçurumunu işaret etti 'Böyle satılan başka ürün yok'

Yumurtada market fiyatına karşılık üretici fiyatı ne kadar? Yumurta fiyatları yükselir mi düşer mi? YUM-BİR Başkanı'ndan piyasaya dair çarpıcı yorumlar geldi.

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, TGRT Haber canlı yayınında yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AĞIRLIK OLARAK FİYATI BELİRLENİP TANE OLARAK SATILAN BAŞKA BİR ÜRÜN YOK"

Yayında Yaprak Hırka Yıldız "Gram üzerinden, kilogram üzerinden konuşuyorsunuz ama biz vatandaş olarak onu algılayamıyoruz, biz çünkü ya 20'li alıyoruz, ya 10'lu alıyoruz, ya 30'lu alıyoruz... Tane üzerinden konuşacak olursak fiyatları daha net anlaşılacak" deyince Afyon şu ifadeleri kullandı:

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"Kilogram olarak ağırlık olarak fiyatı belirlenip tane olarak satılan başka bir ürün yok. O da gerçekten bunları ayarlamakta çok zorluk çekiyoruz. Çünkü yumurta bir hayvansal ürün olduğu için 45 gram üretimden başlar, 65-70 grama kadar yumurta başı üretime gider. Biz bunları tane olarak yaptığımız zaman 45 gramlık yumurta maliyetiyle 70 gramlık yumurta maliyeti çok değişken oluyor. O yüzden biz hesaplarımızı kilogram olarak yapmak durumundayız. 1 adet yumurtayı da 60 gram olarak hesabından yaparız, 16 adet yumurta 1 kg eder. '10'luk alıyoruz, 15'lik alıyoruz' derken... farklı sıfatlı yumurtalar da, bizim dengemizi bozan onlar.

Geçenlerde bir haber denk geldi; 'omlete güç yetmiyor, bir organik yumurta 10 liranın üzerinde', ya 'ben 3 liraya yumurta satamıyorum, 10 liraya markette yumurta var' deniyor... Aradaki uçuruma bakar mısınız? Biri organik ismiyle satılıyor, sertifikası olan üretimleri tenzih ederim, evet onlara saygı duyarız, onları kendi içinde ayrı konuşuruz ama organik olmayıp da organik adıyla pazarlanmaya çalışılan, köy yumurtası adıyla, gezen tavuk yumurtası adıyla pazarlanan yumurtalara halkımızın dikkat etmesini rica ederim"

FİYATLARDA SON DURUM

Fiyatlardaki duruma da değinen Afyon "Marketlerdeki fiyatlara geldiğimiz zaman; üreticiden çıkışı şu anda 4 TL üzeri olması gerekirken o fiyatlara vermek mümkün değil, 3 TL ve altına bugünlerde yumurta verebilmekteyiz. Bunun üzerine ambalaj, nakliye, aracı kar, market karı dediğimiz zaman yüzde 20'ye varan fiyat artışları var. Bu yumurtada yüzde konuşmak doğru değil. Çünkü 3 liranın yüzde 20'si ile ilerleyen zamanlarda 4,5 lira olması gerekir, 4,5 liranın yüzde 20'si de değişiyor. 4,5 liranın yüzde 20'si biraz haksız kara da giriyor. Ve marketlerin sabit kar tablosu, yüksek kar beklentisiyle pazarladığı zaman evet tüketicimiz de haklı olarak tepki gösteriyor. Buna da tedbir olarak devletimiz aldığı zaman, üreticimiz zarar ediyor. Şunu unutmayalım; üreticimiz zarar ettiği zaman üretimden çıkmak durumunda kalır mecburiyetten, ve ilerleyen zamanlarda azalan arz sebebiyle yüksek fiyatlara tüketim olabilir" ifadelerini kullandı.