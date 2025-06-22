Fiyat ve satış için kriterler belli oldu! Okullarda forma dönemi... 500 TL'lik tişörtü 1000 TL'ye satıyorlardı

Okullarda kıyafet konusunda yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak" demişti. Son olarak okul formaları ile ilgili kriterler belli oldu.

4 YIL BOYUNCA DEĞİŞTİRİLEMEYECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafet yerine yeniden forma uygulamasına geçilmesi konusuyla birlikte formaların nasıl seçileceğine dair sorular da gündeme geldi. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafetinin, okul-aile birliği yönetim kurulu ve yapılacak öğretmenler kurulunda özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirleneceği öğrenildi.

Seçilmiş olan okul kıyafetlerinin 4 yıl boyunca değiştirilemeyeceği ve velilere mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacağı kaydedildi.

Öncesinde uygulanan 'tek tip kıyafet' modelinin rant kapısına dönüşmüş olmasının velilerin tepkisini çektiğine vurgu yapılırken özellikle büyük şehirlerdeki birçok okulun giysilerini tek bir firmanın sattığı hatırlatıldı.

Forma alacak velilerin alternatif bulamadığı, kıyafetlerin armalı olması nedeniyle fırsatçıların, normal fiyatı 500 TL olan bir tişörtü 1000 TL'ye bile sattığı anımsatıldı.

FORMAYI BİRDEN FAZLA MAĞAZA SATABİLECEK

Buna göre; benzer bir durumun yaşanmaması adına Bakanlığın buna yönelik de tedbir aldığı aktarıldı.

Dolayısıyla; okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak ve belirli bir yerden kıyafet alınmasına dair yönlendirme yapılamayacak. Belirlenen formayı birden fazla mağazanın satabileceği kaydedildi.

"VELİLER KIYAFET KONUSUNDA DAHA AZ ENDİŞELENİR"

Kararı değerlendiren uzmanların ise şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Tek tip kıyafet, öğrenciler arasındaki sosyoekonomik farklılıkların görünürlüğünü azaltır. Bu durum, kıyafet üzerinden oluşabilecek ayrımcılık ve akran zorbalığını önleyebilir. Öğrenciler aynı kıyafeti giyerek okul kültürüne ve topluluğuna ait olma hissini daha güçlü bir şekilde yaşayabilir. Bu durum, birlikte hareket etme ve ekip ruhunu teşvik edebilir. Veliler ‘Bugün ne giyecek?’ gibi günlük kararlardan kurtularak kıyafet konusunda daha az endişelenir."