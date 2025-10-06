FİNANS

Fiyatı 7500 TL! Mobilya işini bırakıp ona yöneldi '500 tane üretiyoruz, hepsi yıl içinde satılıyor'

Malatya'da mobilya ustası yaşlı adam, mobilya işini bırakıp başka bir işe yöneldi. 60 yıldır mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren 71 yaşındaki Recep Sayı, artık arı kovanı imal ediyor. Çam ağacından üretilen arı kovanları, Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. "Ürettiğimiz tüm kovanlar yıl içerisinde satılıyor" diyen Sayı, ortalama fiyatları da anlattı. İşte detaylar...

Malatya'da, yaklaşık 60 yıldır mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren 71 yaşındaki Recep Sayı, 90'lı yıllarda mobilya üretimini bırakıp arı kovanı imalatına yöneldi.

Fiyatı 7500 TL! Mobilya işini bırakıp ona yöneldi 500 tane üretiyoruz, hepsi yıl içinde satılıyor 1

Çam ağacından ürettiği ve bezir yağı ile işlediği kovanların her mevsime dayanıklı olduğunu belirten Sayı, yılda ortalama 300 ila 500 arasında üretim yaptıklarını söyledi.

Fiyatı 7500 TL! Mobilya işini bırakıp ona yöneldi 500 tane üretiyoruz, hepsi yıl içinde satılıyor 2

"65 İLE GÖNDERİYORUZ"

Recep Sayı, tek kapaklı kovanların 6 bin TL, çift kapaklıların ise 7,5 bin TL'den alıcı bulduğunu belirterek, "Düz, tek ve çift kapaklı olmak üzere farklı modellerde üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz tüm kovanlar yıl içerisinde satılıyor. 65 farklı ile gönderim sağlıyoruz. Bu kovanlar, bal verimliliğinin artmasına da katkı sağlıyor" dedi.

Fiyatı 7500 TL! Mobilya işini bırakıp ona yöneldi 500 tane üretiyoruz, hepsi yıl içinde satılıyor 3

"BÖLGENİN TEK ÜRETİCİSİ"

Malatya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek ise Recep Sayı'nın bölgede arı kovanı üretimi yapan tek usta olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası konteynerde yaşamaya başlayan Recep Sayı'nın kenti terk etmeyerek üretime devam ettiğini kaydetti.

Fiyatı 7500 TL! Mobilya işini bırakıp ona yöneldi 500 tane üretiyoruz, hepsi yıl içinde satılıyor 4

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

