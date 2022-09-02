FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fiyatı altınla yarışıyor! Kurusu yaşından 4 kat daha pahalı

Fiyatı altınla yarışıyor! Kurusu yaşından 4 kat daha pahalı

02.09.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önde gelen bamya üretim merkezleri arasında yer alan Denizli'nin Çal ilçesinde zorlu hasat sezonu sürüyor. Birçok ile gönderilen bamyanın yaş kilogramı 80-100 TL’den alıcı bulurken, iplere çizilip kurutulan bamyanın kilosu 400-450 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Çal ilçesi genelinde susuz üretilen meşhur Çal Bamyasının toplanması için başlatılan hummalı çalışmalar devam ediyor. Bölgede yaklaşık bin çiftçinin geçimini sağlayan bamya, yaklaşık 3 bin dekarlık alanda üretimi gerçekleşiyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan bamya toplama işlemi hava sıcaklığının yükselmeye başladığı öğle saatlerine kadar devam ediyor. Nisan ayında tohumun ekilmesiyle başlayan bamyanın tarladaki serüveni, haziran ve ekim ayları arasında devam eden hasatla sona eriyor. Sıcak havayı seven bamya, bitkinin üzerindeki dikensi tüyler nedeniyle eldivenle daha rahat toplanabiliyor.

AW703649_02

BİR DEKARDAN SEZONDA 400 KİLOGRAM YAŞ BAMYA HASADI YAPILIYOR

Dalında fazla büyümeden toplanması gereken bamyalar, üreticiler tarafından yaklaşık 20 santimetrelik şişlere diziliyor. Bamya kurutma işlemi gölgede yapılıyor ve ipe dizilenler 4-5 günde kuruyor. Kuruyan bamya dizilerinden 30-40 tanesi bir araya getirilip külteler oluşturuluyor. Bir dekardan sezonda 400 kilogram yaş bamya hasadı yapılıyor. Bu bamya ipe dizilip kurutulduğunda 90 kilograma kadar düşebiliyor.

AW703649_03

KURUTULAN BAMYANIN KİLOSU 400-450 TL ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLARLA SATILIYOR

Taze tüketiminin yanı sıra iplere dizilerek güneş görmeyen alanda kurutulan bamya, kışın da sofralarda yerini alıyor. Türkiye’nin birçok iline gönderilen bamyanın yaş kilogramı 80-100 TL’den alıcı bulurken, iplere çizilip kurutulan bamyanın kilosu 400-450 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Mevsiminde sabah güneş görmeden özenle toplanarak kurutulan bamya, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Lezzeti ile piyasada aranır bir ürün olduğunu yoğun olarak kuru tüketildiğini belirten üreticiler, bu yıl hem ürünün rekoltesinden hem de fiyatından oldukça memnun olduğunu söylüyor.

“TARLADAN BAMYALARI TOPLADIKTAN SONRA EVE GETİRİP İPE DİZME İŞLEMİNİ YAPIYORUZ”

Bu yıl bamyanın hem rekoltesinden hem de fiyatından memnun olduklarını söyleyen üretici Ümmü Özkul, mayıs ayında yağan yağışla birlikte güzel bir sezon geçirdiklerini anlattı. Özkul, bamyanın yaşı 80 ile 100 TL arasında alıcı bulduğunu belirterek, “Çiftçilik zor bir iş çünkü sürekli uğraşıyoruz ve çalışıyoruz. Nisan’da başlayıp Eylül ayına kadar çalışıyoruz. Ektiğimiz bamyanın çabasını yapıyoruz ve pis otlarını temizliyoruz. Bamyayı ektikten 3 ay sonra hasat etmeye başlıyoruz. Şükür bu sene mahsullerimiz güzeldi. Sabah ezanıyla bamya toplamaya başlıyoruz ve öğle saatlerine doğru hava sıcak olmaya başlayınca çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Tarladan bamyaları topladıktan sonra eve getirip ipe dizme işlemini yapıyoruz. Ürünlerimizi toptan 550 TL’ye veriyoruz. Bamyanın yaşı 80 ile 100 TL arasında alıcı buluyor. Bu yıl ektiğimiz ürünler mayıs ayında yağan yağışla birlikte güzel oldu. Bamyanın kökleri yağmur suyuyla kuvvetlendi. Bu yıl hem rekolteden hem de fiyattan memnun olduk” dedi.

AW703649_06

“BİZİM BAMYAMIZ ALTINLA YARIŞIYOR”

Seher vaktinde tarlara giderek bamya topladıklarını anlatan üretici Yasemin kodal göçmez, mahsullerinin yağmur suyuyla yetiştiği için daha lezzetli olduğunu söyledi. Göçmez, topladıkları bamyaları eve getirip ipe dizdiklerini değinerek, “Bamyamız kıraç susuz olarak yetişir. O yüzden bamyamız lezzetlidir. Fiyat olaraktan da ürünümüz uygundur. Bizim bamyamız altınla yarışıyor. Bamyalarda alıcımız çok oluyor. Genellikle tüccar, toptancı ve kooperatifler gelip alıyor. Nisan ayında ekimine başladığımız için bamya çıktıktan sonra otunu çabasını ve yapıyoruz. Sabah erken saatlerde gidip haşatına başlıyoruz. Sabah saat 10: 00 civarlarında işlemi tamamlıyoruz. Daha sonra eve gelip tek ek bamyaları ipe diziyoruz. Çok fazla emek verdiğimiz için fiyatı biraz yüksek. Bir bamya mayıs ayıda su alırsa verimli hale geliyor ama sadece yağmur suyuyla oluyor. Diğer türlü yağmur suyu olmasa kalitesi iyi olmuyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'ün simgesi icradan satıldı! İşte fiyatıKadıköy'ün simgesi icradan satıldı! İşte fiyatı
Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti
Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…
Anahtar Kelimeler:
bamya Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte indirim

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte indirim

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

EYT'de formül netleşiyor! İşte detaylar

Bakan Muş duyurdu! Büyük ceza geliyor

Bakan Muş duyurdu! Büyük ceza geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.