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Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama... Kalem kalem hesaplandı, aradaki fark şaşırttı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
20.02.2025 08:30
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Ramazan ayı yaklaşırken Ramazan kolileri de marketlerdeki raflarda yerini almaya başladı. Ancak Ramazan kolilerinde bu sene gerçekleşen bir fark dikkatlerden kaçmadı. Fiyatı geçen yıla göre neredeyse 2 kat artan Ramazan kolilerindeki ürünlerin gramajının da düştüğü görüldü. Peki, marketlerde ve toptancıda durum ne? İşte kalem kalem hesaplandığında çıkan sonuç...

Fiyatı arttı, gramajı düştü! 2 kat zamlandı ama... Kalem kalem hesaplandı, aradaki fark şaşırttı

Ramazan kolileri şimdiden marketlerde yerini aldı. Ancak dikkatlerden kaçmayan önemli bir detay da var. O da fiyatların artıp gramajların düşmesi. Hem marketlerdeki hem de toptancılardaki durum gözler önüne serildi. İşte Ramazan kolisinin gerçek maliyeti...

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ATV Haber'de yer alan habere göre; Ramazan ayına sayılı günler kalıp çarşıda pazarda alışveriş telaşı başlarken Ramazan kolileri de reyonlarda yerini aldı. Ama geçen yıla oranla neredeyse iki kat pahalandı.

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MARKETLERDE FİYATI NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Bir müşteri olarak araştırma içine girmek zorunda kalıyoruz, fiyatlara güvenmiyoruz" dedi. Ramazan kolisinde bulunan pirinç, bulgur, ayçiçek yağı gibi temel gıdalardan oluşan ürünler geçen yıl 279 lira 95 kuruştu. Bu yılsa hem o ürünlerden bazılarının gramajı düştü hem de fiyatı pahalandı. Örneğin geçen yıl kolide 2 kilogram olarak bulunan pilavlık pirinç, bu yıl 1 kilo olarak yer aldı. Pilavlık bulgur ise 1 kilogramdan 800 grama düşürüldü. Temel gıdaların bulunduğu Ramazan kolisi raflarda 499 liradan yerini aldı.

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Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Fiyat hem artıyor hem gramajlar düşüyor. İşte haksız kazanç" derken bir başkası da "Kolinin içinde 1 kiloluk çay yerine yarım kiloluk çay koyuyor. Mesela 2 kilo makarna yerine 500 gr makarna koyuyor. Ona dikkat edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

TOPTANCIDA FİYAT FARKLI ÇIKTI

Toptancıda bir ramazan kolisi hazırlandığında ise tablo farklılaştı. Toptancıda hazırlanan koliye markettekinin içerisinde yer alan ürünlerin hemen hemen aynısı yerleştirildi. Yarım kilo çay, 3 paket makarna, 1 litre ayçiçek yağı, 830 gr salça, 1 kilo bulgur, 1 kilo şeker, 1 kilo un, 2 paket çorba ve tuz gibi malzemelerle koli hazırlandı. O koli toplantıcısında yani yerinde tam 315 liraya geldi. Dört kişilik bir ailenin bu koliyi 1 haftada tüketeceği belirtildi.

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BAKANLIK DA DÜĞMEYE BASTI

Marketle toptancı arasında neredeyse 200 lira fark çıktı. Üstelik paketin içindeki ürünler 4 kişilik ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Mikrofon uzatılan bir kişi "Özellikle Ramazan ayı yaklaştığında gıdaya hani yüzde 100'lükten öte bir zam yapıldığı gözüküyor" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Ramazan öncesi düğmeye bastı. Bakanlık sadece Ramazan ayı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 1,4 milyar lira tutarında kaynak ayırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan market Gıda fiyatları koli
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