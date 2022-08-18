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Fiyatı cep yakıyor! Gün kurusunun tanesi 2 TL'den satılıyor

18.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya’da üretilen kayısı fiyatları cep yakıyor. Organik gün kurusu kayısıların tanesi 2 TL ye geliyor. Organik birinci kalite gün kurusu kayısıların 60 adedi 1 kilogram gelirken, kilosu 120 TL'ye, tanesi ise 2 TL'ye geliyor.

Fiyatı cep yakıyor! Gün kurusunun tanesi 2 TL'den satılıyor

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde organik kayısı üreten Abdullah Kılıçer’in yetiştirdiği kaba aşı gün kurusu birinci kalite kayısılarının 60 adedi 1 kilogram geliyor. Ürünlerinin kalitesi ve lezzeti nedeniyle İzmirli bir firma tarafından yurt dışına pazarlandığını belirten Kılıçer, ürünlerini organik yetiştirdiğini, firma tarafından belirlenen gübre ve ilaç haricinde hiçbir şey kullanmadığını söyledi.

Kılıçer, hiçbir ilaç kullanılmadan üretilip kurutulan organik gün kurusu kayısının, kükürtlü sarı kayısıya göre daha fazla rağbet gördüğünü ifade etti.
Organik birinci kalite gün kurusu kayısıların 60 adedi 1 kilogram gelirken, kilosu 120 TL'ye, tanesi ise 2 TL'ye geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kayısı Malatya
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