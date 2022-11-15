Fiyatı dudak uçuklatıyor! Dünyanın en pahalılarından... Kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor

Isparta Aksu İlçesi Koçular Köyünde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı. 2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.

DÜNYANIN EN PAHALILARINDAN

Mor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınıyor. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor. Safran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebiliyor. Safranın kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor. (İHA)

