FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fiyatı dudak uçuklatıyor! Dünyanın en pahalılarından... Kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Dünyanın en pahalılarından... Kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor

15.11.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilogramı 100 bin liradan alıcı buluyor. 80 bin çiçekten ise sadece yarım kilogram üretiliyor. Öte yandan Isparta'nın Aksu ilçesinde safran yetiştiriciliği 3 dönümlük araziye yükseltildi. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor.

Fiyatı dudak uçuklatıyor! Dünyanın en pahalılarından... Kilosu 100 bin liradan alıcı buluyor

Isparta Aksu İlçesi Koçular Köyünde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı. 2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.

AW760169_01

DÜNYANIN EN PAHALILARINDAN

Mor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınıyor. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor. Safran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebiliyor. Safranın kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Fiyatı fırladı! Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı 'Altın bir müddet daha...'Son dakika: Fiyatı fırladı! Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı 'Altın bir müddet daha...'
İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın nedeni çanta mı? İlk tespitler onu gösteriyor...
Gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladıGözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
safran fiyat kilo

En Çok Okunan Haberler

Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı

Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı

ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam

ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Son dakika: Fiyatı fırladı! Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı 'Altın bir müddet daha...'

Son dakika: Fiyatı fırladı! Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı 'Altın bir müddet daha...'

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.