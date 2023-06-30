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Fiyatı iki günde 5 bin lira düştü! Yüzde 80'i satıldı: Sıkı pazarlık devam ediyor

30.06.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü günü kurbanlık satışını bitiren besiciler pazardan ayrılmaya başladı. Bayramın ilk günü küçükbaşların fiyatının 10 bin lira bandında gezdiğini belirten satıcılar fiyatların şu anda 4-5 bin liraya düştüğünü belirtti. Öte yandan pazar alanındaki hayvanların yüzde 80'e yakını satıldı.

Fiyatı iki günde 5 bin lira düştü! Yüzde 80'i satıldı: Sıkı pazarlık devam ediyor

Ankara'da kentin çeşitli noktalarında kurulan pazarlarda Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurban satışları sürüyor. Ucuz fiyata kurban almak için bayramın son günlerini bekleyen vatandaşlarla satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılıyor.

Kurban satışlarını bitiren besiciler ise pazardaki çadırlarını toplamaya başladı.

AA-20230630-31561669-31561657-BASKENTTE_KURBANLIK_SATISINI_TAMAMLAYAN_BESICILER_PAZAR_YERLERINDEN_AYRILMAYA_BASLADI

10 BİN LİRADAN 5 BİN LİRAYA DÜŞTÜ

Yenimahalle ilçesinin Yakacık semtinde kurulan pazar alanındaki kurban satıcısı Arif Tecümoğlu, yaklaşık 400 küçükbaş sattıklarını belirterek kurbanlıklarını bitiren çok sayıda kişinin toparlanmaya başladığını söyledi.

Bayramın son günlerinde kurbanlık satış fiyatında indirime gittiklerini belirten Tecümoğlu, alıcıların da bundan memnun olduğunu ifade etti.

Tecümoğlu, "Küçükbaşlar, bayramın ilk günü 10 bin liraya satılıyordu. Şimdi 4-5 bin liraya satılıyor." dedi.

AA-20230630-31561669-31561662-BASKENTTE_KURBANLIK_SATISINI_TAMAMLAYAN_BESICILER_PAZAR_YERLERINDEN_AYRILMAYA_BASLADI

HAYVANLARIN YÜZDE 80'İ SATILDI

Alıcıyla yaptığı pazarlık sonucu kurban fiyatını 7 bin 500 liradan 6 bin liraya düşüren satıcı Levent Öztürk de yaklaşık 10 küçükbaş hayvanının kaldığını ifade ederek "Pazar alanındaki hayvanların yüzde 80'i satıldı." diye konuştu.

Kurbanlık alışverişini bayramın üçüncü gününe bırakan alıcı Tolga Turgut da "Büyükbaşların zaten hepsi satılmış, az sayıda küçükbaş kalmış." dedi.

Turgut, ailesiyle geldiği pazar alanında bütçesine uygun küçükbaş hayvan bulabildiğini söyledi.

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