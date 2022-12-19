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Fiyatı kırmızı eti solladı! Bu yiyeceği koklaması bile 20 TL…

19.12.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çameli ilçesinde yağışların başlamasıyla birçok vatandaşın geçim kaynakları arasında yer alan çıntar mantarı, pazar tezgâhlarındaki yerini almaya başladı. İlçede bir pazar tezgâhındaki çıntar mantarına yazılan yazı, okuyanları hem şaşırttı hem de güldürdü. Fiyatı eti geçince, pazarcı esnafı hazırladığı ilginç bir etiketle dikkat çekmeyi başardı. Kilosu 140-180 TL arasında değişen çıntarın etiketinde dokunmanın 15, koklamanın 20, fotoğraf çekmenin ise 25 TL olduğu yazıldı.

Fiyatı kırmızı eti solladı! Bu yiyeceği koklaması bile 20 TL…

Denizli’nin Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen çıntar, birçok vatandaşın alternatif geçim kaynağı oldu. Yağışların ardından tezgahlarca bolca yerini alan çıntarın fiyatı eti geçince, pazarcı esnafı hazırladığı ilginç bir etiketle dikkat çekmeyi başardı.

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Bu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi. Kilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor. Özellikle son bahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satan vatandaşlar, adeta bayram yapıyor. Tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken çıntara her geçen gün talep artıyor.

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Çameli’nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu. Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı. Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü. Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine “Dövizlerle dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL” ve “kilosu 150 TL” yazarak dikkat çekmeye çalıştı.

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çıntar

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