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Fiyatı rekor kırınca sahtecilik de arttı: 5 yıldızlı oteller bile kullanmış!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
01.04.2024 09:52
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Zeytinyağı fiyatları rekor kırınca sahtecilik de arttı. KKTC'de incelenen işletmelerde sahte ve tağşişli zeytinyağı kullanıldığı tespit edildi. Uzmanlar restoran zeytinyağının şişesiyle konulup konulmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Fiyatı rekor kırınca sahtecilik de arttı: 5 yıldızlı oteller bile kullanmış!

Zeytinyağı fiyatları son bir yılda iki kat arttı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı son dönemde gıda denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler sonucunda bazı turizm işletmelerinin sahte ya da tağşişli zeytinyağı kullandığı ortaya çıktı. Aralarında lüks oteller de var.

"KİMYASALLARLA ZEYTİNYAĞINA BENZETİYORLAR"

NTV yayınında konuşan Zeytinyağı Üreticisi Mustafa Kürlek, "Sahteciler şu anda çeşitli kimyasallarla zeytinyağlarına bazı sıvıyağlar benzetip içine aroma ve renk vericiler katarak bunları zeytinyağına benzetiyorlar. Birçok otel ve restoran da bu yağı kullanıyor" dedi.

zeytinyağı

TÜRKİYE'DE DE TAĞŞİŞLİ ÜRÜN KULLANIMI ARTTI

KKTC'de yapılan analiz sonrası 66 zeytinyağ numusunden 19'unun tağşişli olduğu duyuruldu. Artan maliyetler nedeniyle Türkiye'de de tağşişli ürünün arttığı ifade ediliyor.

Kürlek, "Küresel iklim krizinden kaynaklı zeytinyağ fiyatları son bir yılda iki katı arttı. Bu da sahtecileri de harekete geçti. Zeytinyağının üreticiye maliyeti 250 ila 300 lira bandında." diye konuştu.

Kürlek şunları kaydetti:

"Markaların 350-400 lira bandında sattığını görüyoruz."

Uzmanlar restoranlarda zeytinyağlarının şişesiyle konulup konulmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.


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