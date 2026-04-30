Fiyatlar artınca ‘kira almasınlar’ talebi geldi!

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, belediyelerin kurduğu hayvan pazarlarında kira bedellerinin geçen yıla göre oldukça artış gösterdiğini söyledi.

Türkiye'deki hayvan varlığına değinen Saldırıcıer, "2025'te Kurban Bayramı'nda ülke genelinde 3,3 milyon civarında küçükbaş hayvan kurbanlık olarak kesildi. Ülkemizde 57,8 milyon küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu yıl da yeterli kurbanlık küçükbaşımız bulunuyor" diye konuştu.

Saldırıcıer, belediyelerin Kurban Bayramı döneminde hayvan pazarları kurduklarını hatırlatarak, bu yerlerin kira bedellerinin yüksek bulunması nedeniyle bazı kişilerin kurbanlarını kaçak kesim yerlerinde, hijyenik olmayan şartlarda ve hayvanın refahını gözetmeden kestiklerini dile getirdi.

“ÇOK UZAK BÖLGELERDEN GETİRİYOR”

Bu durumun satıcının maliyetlerine etkisi hakkında da konuşan Saldırıcıer, şöyle devam etti:

"Belediyelerin kurduğu hayvan pazarlarının kira bedelleri geçen yıla göre oldukça artış gösterdi. Yol masrafları, yakıt ve yem maliyetleri gibi masraflar devreye girince üreticilerin maliyetleri daha da yükseliyor. Aslında belediyelerin kira bedellerini almaması gerekiyor. Çünkü vatandaş Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van gibi çok uzak bölgelerden kurbanlıklarını İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi büyükşehirlere getiriyor. Bir de üretici kurbanlık hayvanını satsa bile kurban bayramının ilk gününe kadar hayvana bakmak zorunda. Bu masraflara belediyelerin istediği çadır parası da eklenince vatandaşımıza maliyet olarak yansıyor."
Bayramın yakınlaşmasıyla kurbanlık fiyatlarının da şekillenmeye başladığını anlatan Saldırıcıer, hayvanın ırkının, canlı kilosunun, yaşının ve satışın yapıldığı bölgesel fiyat farklılıklarının başlıca belirleyiciler arasında yer aldığını ancak bazı kurumların fiyat açıklamasının reel piyasayı yansıtmadığını söyledi.

KURBANLIK ALACAKLAR DİKKAT!

Saldırıcıer, bazı vatandaşların kurbanlık almak için bayramın son gününü beklediklerini ifade etti. Kurbanlık alacaklara çeşitli uyarılarda da bulunan Saldırıcıer, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurban edilebilmesi için koyun ve keçinin bir yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak 6 ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılmalıdır. Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalıdır. Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalıdır. Yüksek ateş, salyası, gözde akıntısı, burun akıntısı olmamalıdır. Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalıdır. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamasına dikkat edilmelidir. Yara, şişlik ve ödemi bulunmamalıdır. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir"
UYGULAMADAN SORGULANABİLİYOR

Ayrıca kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Cebimde" mobil uygulamasından da küpe numarası ile sorgulanabildiğini vurgulayan Saldırıcıer, küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve nakil belgesinin, iller arası sevklerinde ise bunlara ek olarak veteriner sağlık raporunun bulunmasının da zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

