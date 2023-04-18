‘Fiyatlar düşünülenden daha fazla yükselecek’ Fiyatlar bir yılın zirvesinde! ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

Cuma günü 26 dolar üzerine çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesini gören gümüş dün yüzde 0,85 kayıpla 25,12 dolara indi. Gümüşün sene başı kazancı ise yüzde 5,2 oldu.

ABD’li banka Citi’nin son yayınladığı raporda ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti. Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

DOLARDA DÜŞÜŞ DEĞERLİ METALLERE YARAYACAK

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

ALTIN YÜZDE 12, GÜMÜŞ YÜZDE 30 KAZANDIRDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde UBS stratejisti Dominic Schnider de gümüş için önemli bir tahmin yaparak, fiyatların yüksek kalmaya devam etmesini ve gümüş fiyatının Aralık ayına kadar 29 dolara çıkmasını beklediğini açıklamıştı.

Schnider, Mart ayı başındaki geri çekilmeden bu yana gümüş fiyatının yüzde 30 civarında arttığına işaret ederken aynı dönemde altın fiyatının yüzde 12 arttığına dikkat çekti.



