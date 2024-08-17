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Fiyatlar farklı farklı! Gözden kaçmadı: Arama motoru sonuçlarına yaptırım

17.08.2024 10:27
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Tüketiciyi aldatan reklamlar nedeniyle bu yıl 165 milyon lira ceza kesildi. Reklam Kurulu, 8 ayda gündemine gelen 1202 dosyayı inceledi, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1055 dosya için ceza uyguladı. Kurul, ağustos toplantısında ele aldığı 138 dosyadan 128'inde mevzuata aykırılık buldu ve 16 milyon 257 bin 632 lira idari para cezası verdi.

Fiyatlar farklı farklı! Gözden kaçmadı: Arama motoru sonuçlarına yaptırım

Reklam Kurulu, yılın 8 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle firmalara 165 milyon 41 bin 612 liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, ağustos ayı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi.

Bu ayki toplantıda görüşülen 138 dosyadan 128'inde mevzuata aykırılık bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklam durdurma cezası ile birlikte toplam 16 milyon 257 bin 632 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Reklam Kurulunun 8 aylık dönemde de 1202 dosyaya ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı. Bu kapsamda aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1055 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 165 milyon 41 bin 612 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği vurgulandı.

ARAMA MOTORU SONUÇLARINA İDARİ YAPTIRIM

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunun, tüketicileri yanıltıcı nitelikteki arama motoru sonuçlarına ilişkin de idari yaptırım kararı aldığı belirtilen açıklamada, "Bir çevrim içi arama motorunda yapılan arama neticesinde görüntülenen sonuç içinde yer alan fiyat bilgileri ile o sonuç üzerinden doğrudan ulaşılan internet sitesinde yer verilen fiyat bilgilerinin birbirinden farklılık gösterdiği, dolayısıyla söz konusu arama sonucunun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiş ve turizm sektöründe faaliyet gösteren yurt dışı merkezli şirkete ait yanıltıcı fiyat teklifi sunan reklam ve tanıtımlara durdurma ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tüketicileri yanıltan devre mülk reklamlarına da geçit verilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık turizminde tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği bir devre mülk tesisinin tanıtımlarının reklam mevzuatı kapsamında incelemesi neticesinde tesisin termal özelliğe sahip kaplıca alanlarının mühürlenerek kullanıma kapatılmasına karşın reklamlarında havuz görsellerine ve 'termal' ibaresine yer verilerek tüketicileri yanıltıcı tanıtımlarda bulunduğunun tespit edilmesi dolayısıyla söz konusu firma hakkında reklamların durdurulması ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

"DOMUZ DERİSİ" BİLGİSİNE YER VERMEYEN REKLAMA YAPTIRIM

Açıklamada, Reklam Kurulunun önceliklerinde birinin de tüketicilerin satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri konusunda açıkça ve gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yaklaşıma uygun olarak, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ait yurt dışı alan adı uzantılı internet sitesinde yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğu bilgisine yer verilmesine rağmen Türkiye alan adı uzantılı internet sitesinde aynı ürüne yönelik yayınlanan reklamlarda ürün bileşeninde domuz derisi bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği tespit edilmiş, Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde tüketicileri eksik bilgilendiren reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
rekabet kurulu
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