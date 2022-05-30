FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fiyatlar yüzde 80 arttı! Otogarlar boş kaldı! Firmalar çözümü böyle buldu...

Fiyatlar yüzde 80 arttı! Otogarlar boş kaldı! Firmalar çözümü böyle buldu...

30.05.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta gelen zamların ve artan maliyetlerin ardından otobüs bilet fiyatlar yüzde 80 yükselmişti. Bilet fiyatlarının yükselmesinin ardından vatandaş başka ulaşım araçlarına yöneldi. Zararına yolculuk yapmak istemeyen otombüs firmaları da çözümü ya seferlerini iptal etmeye ya da birleştirmeyle buldu.

Fiyatlar yüzde 80 arttı! Otogarlar boş kaldı! Firmalar çözümü böyle buldu...

Akaryakıt ücreti, köprü-otoyol ücreti ve personel ücretleri derken son bir yılda şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini ikiye katladı. Maliyetlerdeki artışın biletlere yansımasıyla otobüs firmalarına talep azaldı. Bu da otogarları yolcusuz bıraktı. Firmalar çareyi ya seferleri iptal etmede buldu ya da birleştirmekte buldu.

iStock-1178200955 (1)

FİRMALAR ÇÖZÜMÜ BÖYLE BULDU

Otobüs firmalarının artan maliyetlerin altından kalkamadıkları için çözümü başka yolda buldu. Yolcular sefer saatlerinin ve sayılarının azaldığını belirtti. Otobüs firmaları ise çözümü seferleri birleştirme veya iptal etmekte buldu.

BİLET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 80'İ BULDU

Otobüsçüler Federasyonu Başkanı (TOF) Mustafa Yıldırım bilet fiyatlarına gelen zamla ilgili , "Bilet fiyatlarındaki artış yüzde 80'leri buldu. Bize ÖTV, köprü-otoyol indirimi yapsınlar biz de bunu vatandaşa yansıtalım. Vatandaşın satın alma gücünü aşmayalım, bize daha çok yolcu lazım, daha çok para lazım değil" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'
Kamuda 5 bin kişi işe alınacakKamuda 5 bin kişi işe alınacak
Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Aradaki fark ilk kez bu kadar eridi! Çok konuşulacak anket...

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Altın fiyatlarını neler bekliyor?

Altın fiyatlarını neler bekliyor?

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Sadece bir günlük kazancı servet! İtirafı tepki çekti

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Dünyaca ünlü tabloya pastalı saldırı!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Metroda dehşet saçtı! Bir anda kadın yolcusunun saçına çekti

Metroda dehşet saçtı! Bir anda kadın yolcusunun saçına çekti

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.