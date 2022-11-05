FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

05.11.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek enflasyon ve fiyat artışları vatandaşın belini büktü. Kışlık kıyafetler yerlerini aldı fakat fiyatlar cep yakıyor. Hal böyle olunca bazı online alışveriş siteleri de bankalarla anlaşma yoluna gitti. 36 aya varan taksitlerle kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl 300 liraya satılan bir montun fiyatı bu sene 800 lira ile bin lira arasında değişince mağazalar da boş kaldı. Bazı esnaflar ise kapatmayı düşündüklerini söyledi. İşte detaylar...

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Kaban, mont ve botlar mağazaların vitrinlerinde yer almaya başladı ancak etiketler vatandaşların cebini yakıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından alt başlıklara bakıldığında fiyatı en çok artan ürünler arasında kadın ve erkek giyim de yer alıyor. Kışlık kıyafet fiyatlarındaki yükseliş ve müşteri olmaması sonucunda bazı online alışveriş siteleri bankalarla anlaşma yaptı. Kredi kartı taksit sayısında limit olunca 36 aya varan vadelerle kaban ve montlar için alışveriş kredisi kullandırılmaya başlandı.

'BİZ DE KAPATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Habertürk'te yer alan habere göre kaban, mont ve bot için idare devri başladı. Kışlık kıyafetler vitrinde ancak esnaf müşteri bekliyor. İhtiyacı olan tüketici ise çareyi kredi kartına uzun taksitte buluyor.

Açıklamada bulunan bir esnaf konuyla ilgili şunları söyledi:

"'Bankanın mesajı geldi, 8 taksitle alabilir miyim' diye sorular geliyor. Günlük dükkana giren müşteri sayısı 300-350 iken bu rakam 50-60'larda şu anda. Bu çevrede 5 tane erkek giyim mağazası vardı. 3 tanesi kapandı, sanırım bu gidişle biz de kapatma kararı vereceğiz. Taksitli satış var ama müşteri yok."

wq

'İŞÇİLİK MALİYETLERİMİZ YÜZDE 90 CİVARI ARTTI'

Enflasyon hazır giyim sektörünü de vurdu. TÜİK'in açıkladığı ekim ayı ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 8,34'le giyim ve ayakkabıda oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse işçilik maliyetlerimiz yüzde 85 yüzde 90 civarı bir artış gösterdi. Enerji fiyatları zaten malum biliyorsunuz yüzde 400'lere yüzde 500'lere varan artışlara maruz kaldık. Kredi kartı alışverişlerinde bir takım taksitlendirme sınırları var. Online platformlar bankalarla kampanyalar yaparak sorunu farklı şekilde aşmaya çalışıyorlar."

GEÇEN YIL 300 LİRA OLAN MONT BU YIL BİN LİRA

Ham madde, işçilik ve üretimdeki artışa katlanan enerji maliyetleri de eklendi. Sonuç, geçen sene 300 liraya satılan bir montun fiyatı bu sene 800 lira ile bin lira arasında değişiyor.

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı! Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT bekleyen herkesi etkileyecek: Elinizi çabuk tutun! 1 Ocak'ta...EYT bekleyen herkesi etkileyecek: Elinizi çabuk tutun! 1 Ocak'ta...
Enflasyon sonrası merak ediliyordu! Asgari ücret için yeni tahminEnflasyon sonrası merak ediliyordu! Asgari ücret için yeni tahmin
Akaryakıtta 26 Temmuz sonrası ilk! Yine değiştiAkaryakıtta 26 Temmuz sonrası ilk! Yine değişti
Anahtar Kelimeler:
Zam kredi banka alışveriş kaban mont taksit vatandaş

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım

Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Dünya, Arda Güler'i konuşuyor!

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

Fiyatlar zamlandı, bankalara koştular! Yeni dönem başlıyor... 36 ay taksitle kaban ve mont kredisi

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

Altın fiyatlarında hareketlilik! Kritik 1000 TL seviyesi...

Altın fiyatlarında hareketlilik! Kritik 1000 TL seviyesi...

Dünya’da sadece Türkiye’nin bir ilinde çıkarılıyor

Dünya’da sadece Türkiye’nin bir ilinde çıkarılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Yenidoğan bebeğin midesinden çıktı: Tam 8 tane!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.