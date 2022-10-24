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Fiyatları tavan yapmıştı! 8 liradan 4 liraya düştü

24.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz döneminde fiyatları yükselen marul için iyi haber geldi. Sezona 8 liradan başlayan marul fiyatları yarı yarıya düştü.

Fiyatları tavan yapmıştı! 8 liradan 4 liraya düştü

Tokat merkeze bağlı Çöreğibüyük köyünde açık alanda marul üretiminde sezon sonuna gelindi. Nisan ayında serada 8 liraya satılan marul sezon sonu açık alanda 4 liradan talep gördü. Üretici Mehmet Seyrekoğlu, açık alanda yeşillik üretimin Ekim ayı sonu itibariyle biteceğini kaydetti.

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Üretimin seralarda devam edeceğini belirten Seyrekoğlu, "Yaz döneminde marul fiyatları tavana vurmuştu. Şuan marul 4 lira. Bu rakamlar da bizi kurtarıyor" dedi.

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Tokat'tan 20 ile yeşillik gönderildiğinin altını çizen Seyrekoğlu, "Kış geliyor, havalar soğudu. Biran önce tarlada kalan marulu hasat etmemiz lazım. Yani ürünlerin bahçede kalmaması lazım. Talep var, üretim var. Bu anlamda hummalı bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

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