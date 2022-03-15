FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Flaş karar! Rusya, tahıl ve şeker ihracatını yasakladı

Flaş karar! Rusya, tahıl ve şeker ihracatını yasakladı

15.03.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Batı'nın yaptırımlarına maruz kalan Rusya'da bir yasak daha geldi. Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatının 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Flaş karar! Rusya, tahıl ve şeker ihracatını yasakladı

Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) de tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasanın korunması için bazı ürünlerin ihracatının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "AEB ülkelerine 30 Haziran'a kadar tahıl, üçüncü ülkelere ise beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatı 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasaklanmıştır. Söz konusu ürünlerin ihracatı, insani yardım dahil belirli koşullar içerisinde yine de gerçekleştirilebilecektir." ifadelerine yer verildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrolde keskin düşüş! Yeniden...Petrolde keskin düşüş! Yeniden...
Sigaraya zam geldi! Sigaraya zam geldi!
Dereden altın toplayıp servet kazanıyorlar!Dereden altın toplayıp servet kazanıyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyardılar: Yıkılıp yeniden yapılmalı

Unkapanı Köprüsü'yle ilgili uyardılar: Yıkılıp yeniden yapılmalı

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Son dakika: Motorin fiyatına sessiz sedasız indirim geldi: Kararı bu kez EPGİS duyurmadı! Bu gece yeniden...

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Ukrayna Doğu-Batı diye ikiye mi bölünecek?

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

EYT ve 3600 Ek Gösterge için kritik gün

EYT ve 3600 Ek Gösterge için kritik gün

EPDK'dan akaryakıt bayileri için yeni karar!

EPDK'dan akaryakıt bayileri için yeni karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kendinize bunu yapmayın! Ölümcül riski var

Kendinize bunu yapmayın! Ölümcül riski var

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel ilişki sırasında öldürdü! Kasım Süleymani detayı...

Cinsel ilişki sırasında öldürdü! Kasım Süleymani detayı...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.