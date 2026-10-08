Fon soruşturmasında ödemeler bugün başladı!

Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği haber geldi. Tasfiye edilen yatırım fonlarında ilk ödeme aşamasına bugün geçildi. İletişim Başkanlığı konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Ödemelerin bugün başladığı duyuruldu.

İşte o açıklama...

"Ziraat Bankası’nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası görevlendirilmiş olup bu kapsamda çalışmalar ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelinmiş, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır.

Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye süreci, ilgili paydaşlarla birlikte sürdürülmekte olup işlemlerin tamamlanmasını müteakip gerekli bilgilendirmeler ivedilikle yatırımcılarla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."