Fon soruşturmasında yeni gelişme! 109 kişiye tedbir kararı: Emre Tezmen, Feridun Geçgel, Melis Sandal...

Geçtiğimiz günlerde Başsavcılık tarafından başlatılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Borsa İstanbul'daki manipülasyon ve fon soruşturmasında 109 isme adli tedbir getirildi.

FERİDUN GEÇGEL, EMRE TEZMEN...

Genişleyen soruşturma kapsamında; aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, sigorta sektörünün tanınan ismi Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta), Astor Enerji’nin patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Emre Çamlıbel'in de bulunduğu 109 kritik şüpheli isim ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararları alındı.

KAYA VE EŞİNİN TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre soruşturma kapsamında daha önce tedbir kararı getirilen isimlerden olan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın tedbir kararlarının ise gönüllü ödeme hesaplarına yaptıkları ödeme sonrası kaldırıldığı öğrenildi.

MANİPÜLATİF EYLEMLER VE YÜZDE 100’Ü AŞAN SUNİ ARTIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığı belgelendi. Yapılan detaylı incelemelerde, bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi.

Savcılığın tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığı; yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin suni biçimde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri elde edildiği vurgulandı.

131 ADET YATIRIM FONU

Süreçte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe üzerine, SPK Karar Organı daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS’ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.



MAL KAÇIRMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ

Kamuoyunda merak edilen "Mal varlıklarına doğrudan el konuldu mu?" sorusu da açıklığa kavuştu. Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsadere kararı uygulanmadığı, ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla şu kısıtlayıcı adli tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bildirildi.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI DONDURULDU

Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm Sermaye Piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca donduruldu. Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı. Şüpheli ve olağandışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.

OLAĞAN YAŞAMSAL VE MESLEKİ İŞLEMLER ENGELLENMEYECEK

Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken herhangi bir mağduriyet doğmaması adına şahısların günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan tanıyan istisnalar da yer aldı. Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemlerinin bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceği ve engellenmeyeceği özellikle şerh düşüldü.

109 KİŞİLİK LİSTE TÜM KRİTİK KURUMLARA İLETİLDİ

Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan ve 109 gerçek kişi ile bu kişilerin yönetiminde/temsilinde bulunduğu şirketler ile 1. derece yakınlarını kapsayan resmi tedbir yazısı; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine resmen tebliğ edildi.

İŞTE O 109 KİŞİ

ABDULLAH ERCAN

AHMET SELİM BAYCIN

ALİ ACAR

ALİ BAKAÇ

ALİ GÖL

ALİ SERHAT TÜZÜN

ALİ YILDIZ

ALİ YÖNEY

ALİM BİLEN

ALPER TUNĞA SAGU BURAK

AYŞE GÖKDEMİR

AYŞEGÜL KAYA

BARIŞ ENİŞ

BİLAL ÇALIŞKAN

BURAK SEVİNDİK

BURHAN TUNÇ ÖZKAN

BÜLENT UYGUN

CANER ALTAÇLI

CANER BİNGÖL

CEM GÜRKAN ALPAY

CENGİZ AVCI

ÇAĞLAYAN YAĞCI

EBRU AVCI

EGEMEN SÖNMEZ

ELİF ÖZÜŞ

EMİR MÜNİR SARPYENER

EMRE TEZMEN

EMRULLAH ERCAN

EMRULLAH FURKAN GÜN

ENDER ÖLMEZ

ENES CAN DEMİR

ENVER GEÇGEL

ERCAN ÇÖMEZ

ERDİN ÖZEL

EROL DEMİRBAŞ

ETHEM UMUT BEYTORUN

EVREN UÇAR

FERİDUN GEÇGEL

FIRAT KERİM ERSOY

FURKAN BEZEKLİOĞLU

FURKAN ÇETİNKAYA

FURKAN TALAY

GÖKHAN KOÇYİĞİT

GÜL AYŞE ÇOLAK

GÜRSEL AKÇA

HAKAN AHMET UZUN

HAKAN DIRAVACI

HAKAN ERDOĞAN

HAKAN YILDIZ

HAKKI ÖMER GÜRÜN

HALE ELPE

HASAN PEKER

HÜSEYİN EMRE GÜNER

İBRAHİM BEKCİ

İDRİS ÇAKIR

İHSAN ÇİMEN

İSMAİL BİCİK

İSMET ÖĞÜT

KAAN YILMAZ

KADER SARIGÜL

KAZİM KOCAPINAR

MAHMUT VURAL ERKOÇ

MECİT BATUHAN ALPMAN

MEHMET EMRE ÇAMLIBEL

MEHMET FATİH GÖKALP

MEHMET NURİ GÖKALP

MEHMET SELÇUK AKSOY

MEHMET ZİYA GÖKALP

MELİS SANDAL

MESUT ALTAN

MESUT YALIM

METEHAN ÜLGENER

MUHAMMED TALHA SAZAK

MUHAMMED YARIZ

MUSTAFA DEDİK

MÜCAHİT ACARALP

NAMIK KEMAL GÖKALP

NEBİHE DOĞANLAR

NİHAT KIRMIZI

OGÜN DOĞAN

OĞUZ TEZMEN

OSMAN SUNGUR

ÖMER BEDİR ÇETİNEL

ÖMER ERYILMAZ

RIZA KANDEMİR

SAİT AYTAÇ

SALİH TUNCER MUTLUCAN

SELMA YÜKSEL

SERDAR TURHAN

SERKAN KARAKAŞ

SEVNUR CAN

SİBEL GÖKALP

SÜLEYMAN ARPASLAN

ŞADİ TÜRK

ŞEMSİHAN KARACA

ŞEYHMUS YEŞİLMEN

TAHİR FATİH MUTLU

TARKAN KIROĞLU

TARZAN TARIK SARVAN

TOLGA AYDİN

TOLGA DIRAMALIOL

TUBA KONUKSEVER UYSAL

TUNCER KÖKLÜ

TURGAY CEYLANİ

TÜRKER TEKTEN

YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT

YASİN ÇETİN

YAVUZ YAPRAK

ZÜLKÜF KOPUZ