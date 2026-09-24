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Fon soruşturmasında yeni karar: Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Tera Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklandı. Böylece adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 17'si tutuklanmış oldu.

Fon soruşturmasında yeni karar: Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı tutuklandı
Devrim Karadağ

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Holding yöneticileri Nihat Kırmızı ve Abdulkadir Özkan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, dün akşam saatlerinde 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER

Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey."

Fon soruşturmasında yeni karar: Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı tutuklandı 1
Tera yöneticilerinden İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı

SABAH SAATLERİNDE 3 TUTUKLAMA DAHA

Öte yandan haklarında tutuklama talep edilen Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. 3 isim de tutuklandı.

Fon soruşturmasında yeni karar: Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı tutuklandı 2
Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan

FON SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

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