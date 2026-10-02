FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fonda mağdur olan vatandaş galeri ve kuyumcuya koştu!

Fon soruşturması sonrası hesapları dondurulan binlerce vatandaş, borç ve kira ödemeleri için aracını ve altınlarını satmaya başladı. Piyasada başlayan nakit sıkışıklığı, galerilerde araç arzını ve kuyumculardaki altın bozdurma işlemlerini artırdı.

Fonda mağdur olan vatandaş galeri ve kuyumcuya koştu!
Cansu Çamcı

Yatırım fonlarında parası blokede kalan vatandaşlar ve küçük işletmeler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kuyumculara ve galerilere koştu. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren galericiler, son bir haftada satış amacıyla getirilen araçların arttığını söylüyor.
Fonda mağdur olan vatandaş galeri ve kuyumcuya koştu! 1
İlan sitelerinde alıcı beklemek istemeyen bazı araç sahipleri, galerilere yöneliyor. Sektör temsilcileri, bu satışlarda yeni bir araç alma veya yatırım değiştirme amacından çok, kısa vadeli nakit ihtiyacının öne çıktığını aktarıyor.

"ACİL NAKDE İHTİYAÇ DUYAN VATANDAŞ GALERİCİYE GELİYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'da galericilik yapan Serkan Biçer, son günlerde nakit ihtiyacı nedeniyle aracını satışa getirenlerin arttığını belirterek, “Piyasada zaten bir durgunluk var. Aracını ilan sitelerinde bekletmek istemeyen, acil nakde ihtiyaç duyan vatandaş doğrudan galericiye geliyor. Son dönemde gelen müşteriler arasında parasının fonda kaldığını ve bu sebeple aracını elinden çıkarmak istediğini söyleyenler var.” dedi.

Fonda mağdur olan vatandaş galeri ve kuyumcuya koştu! 2

KUYUMCULARDA HAREKETLİLİK VAR!

Kuyumcular, müşterilerin bir bölümünün fondaki parasına ulaşamadığını ve bu sebeple altınlarını nakde çevirdiğini söylüyor.

Fonda mağdur olan vatandaş galeri ve kuyumcuya koştu! 3

Fatih'te kuyumculuk yapan Ramazan Sönmez, altın bozdurmak için gelenlerde hareketlilik yaşandığını söyleyerek, “Vatandaşın elinde altın varsa, nakit ihtiyacında ilk başvurduğu yerlerden biri kuyumcu oluyor. Özellikle parasının fonda kaldığını söyleyen müşterilerle karşılaşıyoruz. Kimi borcunu, kimi kirasını, kimi de başka bir ödemesini karşılamak için altınını nakde çeviriyor.” şeklinde konuştu.

ESNAFIN PARASI FONDA KALDI

Yatırım fonlarında yaşanan krizin etkilerinin yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını da doğrudan sarsmaya başladığı bildiriliyor. Nakit varlıklarını fonlarda değerlendiren işletmeler; maaş, kira, tedarikçi ve kredi ödemeleri gibi acil yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kısa vadeli finansman arayışına girdi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB, ABD'nin olası dizel ihracat yasağına karşı çıktıAB, ABD'nin olası dizel ihracat yasağına karşı çıktı
Bodrum'a "Astoria Grande" kruvaziyeriyle 365 turist geldiBodrum'a "Astoria Grande" kruvaziyeriyle 365 turist geldi

Anahtar Kelimeler:
soruşturma fon getirileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon!

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon!

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.