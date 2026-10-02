Fonda mağdur olan vatandaş galeri ve kuyumcuya koştu!

Yatırım fonlarında parası blokede kalan vatandaşlar ve küçük işletmeler, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kuyumculara ve galerilere koştu. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren galericiler, son bir haftada satış amacıyla getirilen araçların arttığını söylüyor.



İlan sitelerinde alıcı beklemek istemeyen bazı araç sahipleri, galerilere yöneliyor. Sektör temsilcileri, bu satışlarda yeni bir araç alma veya yatırım değiştirme amacından çok, kısa vadeli nakit ihtiyacının öne çıktığını aktarıyor.

"ACİL NAKDE İHTİYAÇ DUYAN VATANDAŞ GALERİCİYE GELİYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul'da galericilik yapan Serkan Biçer, son günlerde nakit ihtiyacı nedeniyle aracını satışa getirenlerin arttığını belirterek, “Piyasada zaten bir durgunluk var. Aracını ilan sitelerinde bekletmek istemeyen, acil nakde ihtiyaç duyan vatandaş doğrudan galericiye geliyor. Son dönemde gelen müşteriler arasında parasının fonda kaldığını ve bu sebeple aracını elinden çıkarmak istediğini söyleyenler var.” dedi.

KUYUMCULARDA HAREKETLİLİK VAR!

Kuyumcular, müşterilerin bir bölümünün fondaki parasına ulaşamadığını ve bu sebeple altınlarını nakde çevirdiğini söylüyor.

Fatih'te kuyumculuk yapan Ramazan Sönmez, altın bozdurmak için gelenlerde hareketlilik yaşandığını söyleyerek, “Vatandaşın elinde altın varsa, nakit ihtiyacında ilk başvurduğu yerlerden biri kuyumcu oluyor. Özellikle parasının fonda kaldığını söyleyen müşterilerle karşılaşıyoruz. Kimi borcunu, kimi kirasını, kimi de başka bir ödemesini karşılamak için altınını nakde çeviriyor.” şeklinde konuştu.

ESNAFIN PARASI FONDA KALDI

Yatırım fonlarında yaşanan krizin etkilerinin yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını da doğrudan sarsmaya başladığı bildiriliyor. Nakit varlıklarını fonlarda değerlendiren işletmeler; maaş, kira, tedarikçi ve kredi ödemeleri gibi acil yükümlülüklerini yerine getirebilmek için kısa vadeli finansman arayışına girdi.