Formula 1 Türkiye'ye o şartla geri dönüyor: 'İhale' F1 yarışı garantisi verene kalacak! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken karar

Son aylarda Intercity ve TOSFED arasında yaşananlarla gündeme gelen Formula 1 pisti İstanbul Park’ın geleceğiyle ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, pistin ihale sürecinin önümüzdeki nisan ayının başında başlayacağını duyurdu. Intercity’nin pist için yaptığı anlaşma geçen yıl sona ermişti.

VGM, Tuzla’da bulunan pistin “Yapım ve Onarım Karşılığı Kiralama” ile ihale açılacağını sitesinden paylaştığı ihale ilanıyla duyurdu. İlk olarak Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından yayılan ilanda, anlaşmanın bedeli, süresi ve şartları gibi detaylara da yer verildi.

30 YILLIK ANLAŞMANIN BEDELİ 117 MİLYON 806 BİN DOLAR

İlanda, anlaşmanın 30 yıl süreli olacağı belirtilirken tahminî bedelin ise 117 milyon 806 bin 367 dolar olduğu ifade edildi. İhale, 2 Nisan 2024 tarihinde tarihinde başlayacak. Sözleşme şartlarında ise dikkat çeken kısımlar var.

FORMULA 1 YARIŞI DÜZENLENMESİ ŞART OLACAK

İhale şartnamesinin en önemli kısmı, Formula 1 yarışları. Buna göre tarafların pistte F1 yarışı yapılacağına dair garanti vermesi gerekecek. Ayrıca yarışların 2026 yılı itibarıyla İstanbul Park’ta başlayacağının taahhüt edilmesi de gerekecek. Aksi takdirde bu yarışların yapılmadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin yüzde 25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenecek. Bu konudaki açıklamaların tamamı şu şekilde:

“Yüklenici, Formula 1 yarışlarının taşınmazda yapılacağını garanti edecek olup, işin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1(bir) ay içerisinde Formula 1 yarışlarının taşınmazımızda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün idareye bildirilmesi, bunun yapılmaması hâlinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatların idareye gelir kaydedilmesi,

Yüklenici, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile taşınmazda mevcut Formula 1 pistinde başlayacağını taahhüt edecek 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi.”





