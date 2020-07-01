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Fortune 500 Türkiye'nin lideri yine TÜPRAŞ oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.07.2020 17:01 | Son Güncelleme

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de, 89,6 milyar TL net satış geliriyle birinci oldu.

Fortune 500 Türkiye'nin lideri yine TÜPRAŞ oldu

Fortune Dergisi Yayın Yönetmeni Şule Laleli, Fortune 500 Türkiye Editörü Ersan Taylan Çıplak, CRIF Türkiye Analitik Birim Müdürü Yavuz Arsoy ve CRIF Türkiye Analitik Birim Danışmanı Selen Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen online basın toplantısı ile Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Fortune 500 Türkiye Araştırması"nın 2019 sonuçları açıklandı.

Bu yıl 13’üncüsü açıklanan, finansal kurumlar ve holding dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye listesinin ilk sırasında yine TÜPRAŞ yer aldı. 89,6 milyar TL net satış geliriyle Fortune 500 Türkiye zirvesindeki yerini koruyan TÜPRAŞ’ın, Fortune 500’de yer alan şirketlerin toplam net satış gelirlerinden aldığı pay ise yaklaşık yüzde 5 oldu.

Listeye ikinci sırada giren Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) 87,9 milyar TL net satış geliri elde ederken, 62.8 milyon TL faiz, amortisman ve vergi öncesi karı ile (FAVÖK) kar sıralamasında ise 316’ncı oldu.

Türk Hava Yolları (THY), 75 milyar 118 milyon lira net satış geliriyle üçüncü sırada yer alırken, 2009 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü ihracat şampiyonluğunu bu yıl da kimseye kaptırmadı.

Petrol Ofisi’nin 53 milyar 663 milyon lira net satış geliriyle dördüncü sırada yer aldığı Fortune 500 Türkiye listesinde, Opet, 46 milyar 381 milyon lira net satış geliriyle beşinci oldu.

40 binin üzerinde çalışanı ve 8 bin 640 mağazasıyla Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren BİM, 6. sıradan girdiği listede net satışlarını yüzde 24,4 artırarak 40,2 milyar TL’ye çıkardı.

Ford Otomotiv, 39,2 milyar TL net satış geliriyle Fortune 500 Türkiye listesinde 7’nci sırada yer alırken, Ahlatçı Kuyumculuk, listeye 34,7 milyar TL net satış geliriyle 8’inci sırada, Arçelik, 31,9 milyar TL ile 9’uncu sırada, RC Rönesans İnşaat ise 28,7 milyar TL net satış geliriyle 10’uncu sırada girdi.

527,6 milyar TL satış gelirine sahip olan Fortune 500’ün ilk 10’unda ağırlıklı olarak petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler yer aldı.

Fortune 500 Türkiye 2020 listesinde yer alan şirketlerin net satışları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artarak 1,8 trilyon TL’ye yükseldi. 2018 yılında net satışların bir önceki yıla göre yüzde 31,8 arttığı göz önüne alındığında geçen yıl satışlardaki artışın hız kestiği görüldü.

İHRACAT TL BAZINDA ARTTI, DOLAR BAZINDA DÜŞTÜ

Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 14,6 artarak 515,8 milyar liraya çıktı. İhracat dolar bazında ise bir önceki yıla göre yüzde 2,7 daralarak 90.9 milyar dolara geriledi. Fortune 500 Türkiye’de yer alan şirketlerin net satışlarının yüzde 72’sini iç satışlardan oluşurken, ihracatın payı yüzde 28 oldu.

Fortune 500 Türkiye ihracat listesinde ilk 5’te sırasıyla; THY, Ford Otomotiv, Arçelik, RC Rönesans ve Türkiye Petrol Rafineleri yer aldı.

KAYNAK:AA

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