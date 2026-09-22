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Fransa'da akaryakıt tüketimi 10 günde yüzde 30 düştü

Fransa’da, Orta Doğu’da yaşanan gerilimin enerji tedarik zincirlerinde yol açtığı sıkıntı nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarıyla paralel olarak akaryakıt tüketiminin 11-20 Eylül’de bir önceki 10 güne kıyasla yüzde 30 azaldığı bildirildi.

Fransa'da akaryakıt tüketimi 10 günde yüzde 30 düştü

Kamu Maliyesi Bakanı David Amiel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerji fiyatlarındaki artışın kamu maliyesi üzerindeki etkisi konusunda şeffaf olmayı sürdüreceklerini belirterek, bazı rakamlar açıkladı.

Orta Doğu’daki savaşın akaryakıt fiyatları ve dolayısıyla Fransızların bütçesi üzerindeki etkisinin sürdüğünü kaydeden Amiel, akaryakıt vergilerinden elde edilen gelirin de ciddi oranda azaldığını duyurdu.

Bakan Amiel, 20 Eylül itibarıyla Orta Doğu’daki çatışmaların başladığı tarihten bu yana akaryakıt kaleminden elde edilecek gelirlerin geçen yıla kıyasla 407 milyon avro azaldığını söyledi.

Yerel basının Fransa Kamu Maliyesi Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise ülkede rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatlarının ardından akaryakıt tüketiminde ciddi oranda düşüş yaşandı.

Bakanlık kaynaklarına göre, 11-20 Eylül tarihlerindeki akaryakıt tüketimi eylülün ilk 10 gününe kıyasla yüzde 30 düştü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YAŞANAN GERİLİM, ENERJİ PİYASALARINDA KRİZE YOL AÇMIŞTI

Fransa’da dizel fiyatları litre başına 2,41 avro sınırına dayanarak yeni rekor kırarken, akaryakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen iş gruplarının eylemleri sürüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardım programlarını devreye almış ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
Fransa Akaryakıt
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