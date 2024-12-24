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Fransa'dan sonra İsveç de 'ciddi' kodu verdi! Türkiye'ye iade başladı: Tarımda kriz sürüyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 10:50
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Türkiye'den ihraç edilen ürünler geri dönmeye devam ediyor. Bulgaristan'dan antep fıstığı ve nar, Polonya'dan limon derken liste uzadıkça uzadı. Tarım ürünlerinin geri dönmesi büyük bir sorun haline geliyorken bu listeye İsveç de eklendi. İsveç'e gönderilen antep fıstıklarında da Aflatoksin B1" tespit edildi.

Fransa'dan sonra İsveç de 'ciddi' kodu verdi! Türkiye'ye iade başladı: Tarımda kriz sürüyor

Yurt dışına gönderilen gıda ürünlerinde zirai ilaç kalıntıları nedeniyle geri dönüşler devam ediyor. Fransa'dan kuru incir, Bulgaristan'dan antep fıstığı ve nar, Polonya'dan nar geri dönmüştü. İhraç edilen ürünlerde, yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunma gerekçesi ile ürünler geri gönderiliyor.

HaberTürk'ün haberine göre, geçtiğimiz günlerde Fransa'ya gönderilen kuru incirlerde, "Aflatoksin B1" tespit edilmişti. Aynı durum İsveç'e gönderilen antep fıstıklarında da yaşandı.

İSVEÇ 'CİDDİ' KODU İLE EL KOYDU

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) yayımlanan 734683 numaralı İsveç’e yönelik bildirimde, yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen Antep fıstığında da "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi. İsveç ‘ciddi’ uyarısıyla el konulduğu bildirildi.

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ZEHİRLİ VE KANSEROJEN MADDE

RASSF’de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8 µg/kg - ppb olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu Antep Fıstığında 56,0 ± 18 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

Aflatoksin nedir, zararları nelerdir? Aflatoksin nedir, zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı İsveç
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