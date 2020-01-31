Fransa ekonomisi 2019'un son çeyreğinde küçüldü

BERLİN (AA) - Fransa ekonomisi, ülkede emeklilik reformu protestolarının imalat sanayisinin üretimini etkilemesiyle beklenmedik şekilde geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralma kaydetti.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) verilerine göre, Fransa’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 geriledi. Beklenti ekonominin yüzde 0,2 büyümesi yönündeydi.

Böylece Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyürken Fransa'daki emeklilik reformu protestolarının imalat sanayisinin üretimini ve küresel ekonomide yavaşlamanın Fransız ihracatını etkilemesiyle dördüncü çeyrekte küçülmüş oldu.

Toplam mal ve hizmet üretimi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 geriledi.

Çeyrek bazda ele alındığında, yurt içi talep büyümeye yüzde 0,3 katkı yaptı. Son çeyrekte ihracat yüzde 0,2 ve ithalat 0,2 düşüş gösterdi. Bu da 2019’nın son çeyreğinde dış ticaret GSYH üzerinde herhangi bir etki yapmadı. Bu dönemde hane halkının harcamalarının büyümesi yüzde 0,4’ten yüzde 0,2’ye geriledi.