Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) açıkladığı nihai verilere göre, yılın ikinci çeyreğinde sıfır büyüme kaydederek durağan bir seyir izleyen ülke ekonomisi, temmuz-eylül döneminde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldı.

Böylece INSEE, daha önce yüzde 0,1 küçülme olarak açıkladığı öncü veriyi aşağı yönlü revize etmiş oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik büyümede zayıf performansın temel nedeni dış ticaretteki bozulma ve yatırımlardaki gerileme oldu.

İkinci çeyrekte yüzde 2,9 artan ihracat üçüncü çeyrekte yüzde 1,6 daralırken, ithalat yüzde 0,1 ile yatay seyretti. Bu tabloyla dış ticaretin GSYH büyümesine katkısı eksi 0,6 puan olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde inşaat ve imalat sanayisindeki gerilemenin etkisiyle yatırımlar yüzde 0,9 düştü. Buna karşılık hane halkı tüketim harcamaları ve kamu harcamaları yüzde 0,3'er artış kaydetti.

Üçüncü çeyrekte hane halkının tüketim birimi başına satın alma gücü yüzde 0,2 toparlanırken tasarruf oranı yüzde 17,4 seviyesinde dengelendi.

Finans dışı şirketlerin kar marjı ise ikinci çeyrekteki yüzde 31,4 seviyesinden yüzde 31,6'ya yükseldi.

TEKNİK RESESYON RİSKİ KAPIDA

Öncü göstergeler, Fransa ekonomisinin yılın son çeyreğinde de daralarak "teknik resesyona" girme ihtimalinin arttığına işaret ediyor.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayındaki 46,6 seviyesinden kasım ayında 46,2 puana gerileyerek büyüme eşiği olan 50'nin altında kalmayı sürdürdü.

S&P Global Market Intelligence Kıdemli Başekonomisti Joe Hayes, kasım ayı öncü PMI verilerinin Fransa'nın dördüncü çeyrekte teknik resesyona girme ihtimalini artırdığını belirtti.

Fransa'nın zayıf iç taleple mücadele ettiğine dikkati çeken Hayes, müşterilerin gelecek yılki belirsizliği yüksek seçim dönemi öncesinde yeni projelere girmekte tereddüt etmesinin de bu tabloda etkili olduğunu kaydetti.

Hayes, seçim yaklaştıkça Fransa'nın mali durumuna ilişkin köklü endişeler gibi sorunların yeniden gün yüzüne çıktığını ve bunun son aylarda iş dünyası güveninde hızlı bir bozulmaya yol açtığını vurgulayarak, "Salgın döneminin etkilediği aylar hariç tutulduğunda anketin güven göstergesi olan Gelecek Aktivite Endeksi, kasım ayında 2012 sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi." dedi.

Satış fiyatlarındaki artışın da kasım ayında sert biçimde yavaşladığına işaret eden Hayes, bu durumun şirketlerin fiyatlandırma gücünün zayıfladığını gösterdiğini ve ekonomideki kırılganlığı daha da belirgin hale getirdiğini ifade etti.

BÜYÜME TAHMİNİNDE DÜŞÜŞ SİNYALİ

Öte yandan, Fransız hükümeti, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü güncelleyebileceğinin sinyalini verdi.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure, yaptığı açıklamada, rakamları güncellediklerini belirterek, "Tahminimiz risk altında, bir aşağı yönlü revizyon görünüyor." ifadesini kullandı.

Hükümet, mevcut projeksiyonlarında gelecek yıl için yüzde 1 ekonomik büyüme öngörüyordu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır