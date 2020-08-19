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Fuarlar olacak mı? Bakan Pekcan açıkladı! Fuarlar ne zaman başlıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen ya da ertelenen fuar organizasyonları ile ilgili olarak uzun süredir fuarlar olacak mı sorusu soruluyordu. Son olarak Ticaret Bakanı Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarlar ile ilgili açıklama yaptı. Peki, fuarlar ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Fuarlar olacak mı? Bakan Pekcan açıkladı! Fuarlar ne zaman başlıyor?

Pandemi sürecinde uygulamaya alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında fuarlar iptal edilmiş ya da ertelenmişti. Gelecek tarihli fuarlar ile ilgili olarak da fuarlar yapılacak mı sorusu soruluyordu. Son olarak fuarlar olacak mı konusunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından bir açıklama yapıldı. Peki, artık fuarlar açık mı? Nasıl önlemler alınacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Fuarlar açılacak mı?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile fuarlar ne olacak konusuna açıklık getirdi. Pekcan, Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenmiş olan fiziki fuarların açık alanda gerçekleştirilenlerinin normalleşme sürecine geçiş ile beraber 1 Temmuz itibarıyla düzenlenmeye başladığını hatırlattı. Bunun yanı sıra Pekcan, kapalı alandaki fuarların başlayacağı tarihi de verdi. Peki, kapalı alanlardaki fuarlar ne zaman başlayacak?

Fuarlar ne zaman başlıyor?

Kapalı alanlarda gerçekleştirilen fuarlar için sorulan fuar ne zaman açılıyor 2020 sorusu nihayet yanıt buldu. Pekcan’ın yaptığı açıklamalara göre kapalı alanlarda gerçekleştirilen fiziki fuarlar 1 Eylül 2020 itibarıyla alınan yeni önlemler ile düzenlenmeye başlıyor. Bundan böyle fuarlar 2020 yılının geri kalanında maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun şekilde alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek. Pekcan; fuarlarda kamu sağlığının korunmasına öncelik verileceğini belirtti.

Fuarlarda HES kodu zorunluluğu

Fuarlar olacak mı sorusunun netlik kazanmasının yanı sıra Pekcan; fuarlarda uygulanacak yeni bir tedbire de dikkat çekti. Fuarlar 2020 yılında ziyaretçi, katılımcı ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına giriş yapabildiği şekilde organize edilecek. Bununla birlikte Pekcan’ın açıklamalarına göre stant yerleşim planı, ziyaretçi sayısı ve dezenfektasyon gibi belirlenmiş bütün kurallara dair denetimlerin de TOBB ya da görevlendirilen oda/borsalar tarafından yapılacağı öğrenildi.

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