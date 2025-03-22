Gabon'un para birimi nedir? Gabon'un para biriminin kodu ve sembolü

Resmi adı ile Gabon Cumhuriyeti, Afrika kıtasının orta kısmında yer alan bir ülkedir. Gabon olarak da anılır. Sınır komşuları kuzeyde Kamerun, güney ve doğu da Kongo Cumhuriyeti, kuzeybatıda ise Ekvator Ginesi’dir. Ülkenin batı tarafında Gine Körfezi’ni içine alacak biçimde Atlas Okyanusu bulunmaktadır. Başkenti Libreville’dir ve Ekvator çizgisi üzerinde yer alır.

Gabor ismi Portekizce dilindeki gabao kelimesinden gelmektedir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı şapkadır. Bu bölgeye ilk kez gelen Portekizli denizciler, buraya geldiklerinde ilk kez Mbe Nehri’ni görmüşlerdir ve bu gördükleri ilk nehri şapkaya benzettikleri için ülkenin ismi de bu şekilde anılmaya başlanmıştır.

Gabon'un para birimi nedir?

Atlas okyanusunun kıyılarından doğu tarafında doğru yer alan Kongo Havzası’na kadar uzanan bir kısımda yer alan Gabon Cumhuriyeti, 267.667 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahiptir. Kara sınırı 2.251 kilometredir ve kara sınırından 298 kilometresi Kamerun, 350 kilometresi Ekvator Ginesi ve 1903 kilometresi Kongo Cumhuriyeti’nden oluşur.

Ülkenin en büyük nehri Ogowe’dir. İklimi genel olarak tropikal iklimdir. Başkent olan Libreville’de ocak ayında sıcaklık 31 dereceye kadar ulaşır. Resmi dili Fransızca olan Gabon Cumhuriyeti’nde para birimi ise Orta Afrika Frangıdır.

Gabon'un para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Fransa egemenliği altında çok uzun süre kaldığı için Fransa’yı resmi dil olarak kabul eden Gabon Cumhuriyeti’nde para birimi olarak Orta Afrika Frangı kullanılır. Bu para biriminin sembolü CFA’dır. CFA sadece Gabon’da değil Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Kongo Cumhuriyeti, Kamerun gibi bazı Afrika ülkelerinde de kullanılmaktadır.

ISO (International Standart of Organization) standartlarına göre Gabor’un para birimi olan Orta Afrika Frangı’nın kodu XAF’Tır. Batı Afrika CFA frangının ISO 4217 standarltarına göre kod karşılığı ise XOF’tur.