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Gambiya'nın para birimi nedir? Gambiya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
22.03.2025 14:16
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Her ülkede geçerli olan bir dil, bir para birimi, belirlenen sınırlara göre bir yüz ölçümü ve düzenli olarak gerçekleştirilen sayımlar doğrultusunda ulaşılan bir nüfus yoğunluğu bulunur. Bazı ülkelerde ülkenin genişliğine ya da yaşayan nüfusun çeşitliliğine göre dil ve gelenek gibi özellikler birden fazla da olabilmektedir.

Gambiya'nın para birimi nedir? Gambiya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Birçok ülke gibi Gambiya Cumhuriyeti’nin de kendine ait özellikleri bulunur. Resmi adı ile Gambiya Cumhuriyeti ya da Gambiya ülkesi Batı Afrika’da yer alan bir ülkedir. Afrika’da yer alan bu ülke anakaranın en küçük ülkesi olarak bilinir. Adını sınırları içinde yer alan Gambiya nehrinden almaktadır. Nehrin iki kıyısı boyunca kurulmuştur ve Atlas Okyanusu hariç Senagal ile çevrili bir ülkedir. Ülkenin başkenti Atlas Okyanusu’nun kıyısında bir adanın üzerinde yer alan Banjul’dur. En büyük kenti ise Serekunda’dır. Serekunda’dan sonraki en büyük kenti Brikama’dır.

Portekizliler, Gambiya’yı ilk sömürgeleştiren halktır. Kurulan sömürgenin en önemli nedeninin köle ticareti olduğu bilinmektedir. Bu yüzden de Gambiya diğer Batı Afrika ülkeleri ile benzer tarihsel kökenlere sahiptir. Ekonomisi balıkçılık, tarım ve turizme dayanan Gambiya ülkesinde resmi dil İngilizce olarak kabul görmüştür.

Gambiya'nın para birimi nedir?

Yüzölçümü 10.689 kilometrekare olan Gambiya Cumhuriyeti, 1965 yılında bağımsızlığını kazanmış bir ülkedir. Nehrin toprakları oldukça verimlidir ve çok uzun zamandır yerleşim merkezi olarak kullanmaktadır. Cumhuriyet yönetiminin geçerli olduğu Gambiya’nın iklimi tropikaldir. Kuraklık ve yağmur dönemleri son derece belirgin geçer.

Genç bir nüfusa sahip olan Gambiya Cumhuriyeti’ndeki yıllık nüfus artış oranı %2 civarındadır. Ülkenin çoğunluğu İslam inancına göre yaşar. Geri kalan nüfus ise Hristiyanlığa ve Afrika dinlerine inanmaktadır. Ülkenin para birimi ise Dalasi ya da tam ve resmi adı ile Gambiya Dalasisi'dir.

Gambiya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Gambiya Cumhuriyeti’nde geçerli olan para birimi Dalasi’dir. Gambiya Dalasisi resmi para birimi olarak 1971 yılından bu yana kullanılmaktadır. Dalasi’nin bir alt birimi butut’tur. Bir dalasi 100 butut’a bölünmektedir.

Gambiya merkez bankası tarafından dağıtılan Gambiya Dalasisi'nin kodu GMD olarak belirlenmiştir. D olarak da kodlanmıştır. ISO 4217 (International Standart of Organization) standartlarına göre Gambiya’nın para birimi D ve GMD olarak kodlanmış, bu şekilde sembolize edilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Gambiya
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