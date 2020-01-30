Garanti BBVA üniversiteli gençleri gönüllü olmaya davet ediyor

İSTANBUL (AA) - Nitelikli eğitim, girişimcilik, kültür-sanat, çevre ve spor gibi alanlarda yürüttüğü uzun soluklu projeler ile toplumsal kalkınmaya destek olan Garanti BBVA, üniversiteli gençleri SosyalBen Vakfı ile bu bilince ortak olmaya davet ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya stratejik öncelikleri arasında yer veren Garanti BBVA, topluma fayda yaratmayı hedefleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Garanti BBVA, nitelikli eğitim, girişimcilik, kültür-sanat, çevre ve spor gibi alanlarda yürüttüğü uzun soluklu projeler ile toplumsal kalkınmaya destek olarak, üniversiteli gençleri SosyalBen Vakfı ile bu bilince ortak olmaya davet ediyor.

Toplumsal fayda yaratmayı ana sorumluluğu olarak gören ve gönüllülük faaliyetlerine katılan bireylerin de toplumsal kalkınma açısından önemli bir dönüştürücü güce sahip olduğuna inanan Garanti BBVA, yeni projesiyle üniversiteli gençlerin gönüllülük bilinçlerini ve motivasyonlarını artırmayı hedefliyor.