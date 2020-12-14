FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Garanti BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Garanti BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 11:02 | Son Güncelleme

Garanti bireysel emeklilik sistemi iptal işlemi; Garanti bankası şubelerinden, internet adresinden veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilir. Garanti BES iptal işlemi sonrası, kişilerden kesilen tutarlar iade edilir. Fakat vatandaşların geri ödemeyi eksiksiz alabilmesi için birtakım şartları karşılıyor olmaları gerekir. Peki Garanti BES iptal işlemi nasıl yapılır? Detaylar yazımızda.

Garanti BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

İçindekiler

  • Garanti BES İptali Nasıl Yapılır?
  • Garanti BES İptal İşlemi Telefonda Nasıl Yapılır?
  • Garanti BES İptal İşlemi Mobil Bankacılıktan Nasıl Yapılır?
  • Garanti Bireysel Emeklilik İptali Para İadesi Nasıl Olur?

Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde ek gelir oluşturmalarını sağlayan bir sistemdir. Yapılan tasarruflar yatırıma yönlendirilir ve ileride refah düzeyinin artması hedeflenir. Çeşitli nedenlerle bu sistemde bulunmak istemeyen kişiler diledikleri zaman BES iptali yapabilir. Ancak BES iptali ile ilgili bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Bu yazımızda Garanti BES iptal işlemini nasıl yapacağınızı açıkladık.

Garanti BES İptali Nasıl Yapılır?

Zorunlu bireysel emeklilik sisteminiz Garanti Bankası kapsamındaysa, iptal işlemini birkaç farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Şubeden BES İptal İşlemi Nasıl Yapılır?
BES iptali yapmak isteyen vatandaşların ilk önce en yakın Garanti Bankası şubesine giderek aşağıdaki aşamaları izlemesi gerekir:

  • Şubede hazır olarak bulunan Garanti BES iptali formu talep ederek doldurmalısınız.
  • Boş alanları kendi bilgilerinizle doldurduktan sonra görevli kişilere teslim etmelisiniz.
  • İşlemler sırasında cep telefonunuzun açık olması gerekir.
  • Sistemden Garanti BES iptali SMS otomatik mesajı gönderilir.
  • Gelen mesaja 'EVET' yanıtını vermelisiniz.
  • İşlemleriniz bittikten sonra 10 iş günü içinde değerlendirilir.
  • Garanti bireysel emeklilik iptal para iadesi alabilirsiniz.

Garanti BES İptal İşlemi Telefonda Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir. Müşteriler, sesli yanıt sistemi sayesinde müşteri temsilcisine bağlanmadan tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Siz de Garanti BES iptal iletişim numarasını arayarak cayma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir:

  • Saat 10.00 ile 17.00 arasında Garanti BES iptali telefon numarası 444 0 336'yı aramanız gerekir.
  • Burada sesli yönlendirme sistemi aktif hale gelir.
  • Sisteme 'BES İptali' komutu vermelisiniz.
  • Komutu verdikten sonra sistem, sizi müşteri temsilcisine yönlendirir.
  • Yetkili kişiye T.C Kimlik numaranızı ve BES bilgilerinizi iletmeniz gerekir.
  • Kişisel bilgilerinizi tamamladıktan sonra yetkiliye BES iptal işlemi yapmak istediğinizi söylemelisiniz.
  • Bu şekilde zorunlu bireysel emeklilik sistemi iptal talebiniz değerlendirmeye alınır.

Garanti BES İptal İşlemi Mobil Bankacılıktan Nasıl Yapılır?

Sistemden istediğiniz zaman çıkmanız mümkün. Mobil bankacılık üzerinden BES iptali yapmak istiyorsanız Google Play Store'dan veya App Store'dan Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasını indirmeniz gerekir. Sonrasında aşağıdaki basamakları takip edebilirsiniz:

  • Mobil şubeye T.C Kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyle giriş yapın.
  • Ana sayfa sağ üst köşede bulunan menü çubuğuna tıklayın.
  • Menü içerisinde yer alan BES seçeneklerini görebilirsiniz. Buradan bireysel emeklilik sisteminize yatan tüm primlerinizi görebilir ve iadesini istediğiniz ödemeler için hesap yönlendirmesinde bulunabilirsiniz.
  • BES Ayarları seçeneğine tıklayın.
  • Ekranın en altında BES Sözleşmeden Ayrılma yazan kısma basın.
  • Sistem tarafınıza otomatik olarak "Emin misiniz" sorusunu yönlendirir.
  • Bu soruya "Evet" yanıtını verin.
  • Bu şekilde bireysel emeklilik sisteminden çıkış işleminiz tamamlanmış olur.
  • Geri alacağınız prim var ise, ekran üzerinden prim bilgilerine ulaşmanız mümkün.

Garanti Bireysel Emeklilik İptali Para İadesi Nasıl Olur?

Her vatandaşın bireysel emeklilik sistemi girişi yapıldıktan sonra 2 ay içinde cayma hakkı bulunur. Bu 2 aylık süre içinde BES iptali yapan çalışanların birikim hesaplarından herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak 2 aydan daha uzun zamandır aktif olan çalışanlardan belirli kesintiler yapılır. Bu kesintiler katılım giderleri adı altında yapılır. Yani 2 aydan sonra fonda biriken paranın tümünü almak mümkün değildir.

Zorunlu Bireysel Emeklilik Hesabı Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Bireysel emeklilik sistemi hesabını ve biriken fonu öğrenmek isteyen vatandaşların aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

  • e-Devlet sistemine T.C Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  • Arama motoruna Bireysel Emeklilik Sistemi yazın.
  • Yeni açılan bağlantıdaki "Emeklilik Gözetim Merkezi / Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" yazan bağlantıya tıklayın.
  • Bu sayfa içerisinde bireysel emeklilik hesabınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Altın alacaklar dikkat!Altın alacaklar dikkat!
İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?İşte güncel altın fiyatları! Altın düşüyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İddialı dizi ekrana veda ediyor!
İddialı dizi ekrana veda ediyor!
Trump: Yaptırımları veto edeceğim
Trump: Yaptırımları veto edeceğim
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay’dan emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur
Bakan Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
Bakan Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
Yılbaşı öncesi kuru yemişte yüzde 400 talep patlaması
Yılbaşı öncesi kuru yemişte yüzde 400 talep patlaması
Altın güne hareketli başladı
Altın güne hareketli başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salep yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Salep soğanı yetiştiriciliği karlı mı?
Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yeni banka çalışma saatleri
İşte bankaların yeni çalışma saatleri!
Emekli maaşı ne kadar 2021? Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? 2021 ocak emekli zam oranı
Emekli maaşı zammı ne kadar?
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın alacaklar dikkat!
Kira yardım başvurusu 2020... Kira yardımı parası ne kadar? Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! Kira yardımı nasıl alınır?
Kira yardımı veriliyor!
Esnafa kira yardımı 2020 son durum... Esnafa kira ödemesi, elektrik, su ve doğalgaz fatura yardımı yapılacak mı?
Esnafa kira yardımı son durum nedir?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.