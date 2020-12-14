Garanti BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde ek gelir oluşturmalarını sağlayan bir sistemdir. Yapılan tasarruflar yatırıma yönlendirilir ve ileride refah düzeyinin artması hedeflenir. Çeşitli nedenlerle bu sistemde bulunmak istemeyen kişiler diledikleri zaman BES iptali yapabilir. Ancak BES iptali ile ilgili bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Bu yazımızda Garanti BES iptal işlemini nasıl yapacağınızı açıkladık.

Garanti BES İptali Nasıl Yapılır?

Zorunlu bireysel emeklilik sisteminiz Garanti Bankası kapsamındaysa, iptal işlemini birkaç farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Şubeden BES İptal İşlemi Nasıl Yapılır?

BES iptali yapmak isteyen vatandaşların ilk önce en yakın Garanti Bankası şubesine giderek aşağıdaki aşamaları izlemesi gerekir:

Şubede hazır olarak bulunan Garanti BES iptali formu talep ederek doldurmalısınız.

Boş alanları kendi bilgilerinizle doldurduktan sonra görevli kişilere teslim etmelisiniz.

İşlemler sırasında cep telefonunuzun açık olması gerekir.

Sistemden Garanti BES iptali SMS otomatik mesajı gönderilir.

Gelen mesaja 'EVET' yanıtını vermelisiniz.

İşlemleriniz bittikten sonra 10 iş günü içinde değerlendirilir.

Garanti bireysel emeklilik iptal para iadesi alabilirsiniz.

Garanti BES İptal İşlemi Telefonda Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir. Müşteriler, sesli yanıt sistemi sayesinde müşteri temsilcisine bağlanmadan tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Siz de Garanti BES iptal iletişim numarasını arayarak cayma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir: