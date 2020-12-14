Garanti BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Bireysel emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde ek gelir oluşturmalarını sağlayan bir sistemdir. Yapılan tasarruflar yatırıma yönlendirilir ve ileride refah düzeyinin artması hedeflenir. Çeşitli nedenlerle bu sistemde bulunmak istemeyen kişiler diledikleri zaman BES iptali yapabilir. Ancak BES iptali ile ilgili bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Bu yazımızda Garanti BES iptal işlemini nasıl yapacağınızı açıkladık.
Garanti BES İptali Nasıl Yapılır?
Zorunlu bireysel emeklilik sisteminiz Garanti Bankası kapsamındaysa, iptal işlemini birkaç farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Garanti Şubeden BES İptal İşlemi Nasıl Yapılır?
BES iptali yapmak isteyen vatandaşların ilk önce en yakın Garanti Bankası şubesine giderek aşağıdaki aşamaları izlemesi gerekir:
- Şubede hazır olarak bulunan Garanti BES iptali formu talep ederek doldurmalısınız.
- Boş alanları kendi bilgilerinizle doldurduktan sonra görevli kişilere teslim etmelisiniz.
- İşlemler sırasında cep telefonunuzun açık olması gerekir.
- Sistemden Garanti BES iptali SMS otomatik mesajı gönderilir.
- Gelen mesaja 'EVET' yanıtını vermelisiniz.
- İşlemleriniz bittikten sonra 10 iş günü içinde değerlendirilir.
- Garanti bireysel emeklilik iptal para iadesi alabilirsiniz.
Garanti BES İptal İşlemi Telefonda Nasıl Yapılır?
Garanti Bankası güçlü bir teknolojik altyapıya sahiptir. Müşteriler, sesli yanıt sistemi sayesinde müşteri temsilcisine bağlanmadan tüm işlemleri gerçekleştirebilir. Siz de Garanti BES iptal iletişim numarasını arayarak cayma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekildedir:
- Saat 10.00 ile 17.00 arasında Garanti BES iptali telefon numarası 444 0 336'yı aramanız gerekir.
- Burada sesli yönlendirme sistemi aktif hale gelir.
- Sisteme 'BES İptali' komutu vermelisiniz.
- Komutu verdikten sonra sistem, sizi müşteri temsilcisine yönlendirir.
- Yetkili kişiye T.C Kimlik numaranızı ve BES bilgilerinizi iletmeniz gerekir.
- Kişisel bilgilerinizi tamamladıktan sonra yetkiliye BES iptal işlemi yapmak istediğinizi söylemelisiniz.
- Bu şekilde zorunlu bireysel emeklilik sistemi iptal talebiniz değerlendirmeye alınır.
Garanti BES İptal İşlemi Mobil Bankacılıktan Nasıl Yapılır?
Sistemden istediğiniz zaman çıkmanız mümkün. Mobil bankacılık üzerinden BES iptali yapmak istiyorsanız Google Play Store'dan veya App Store'dan Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasını indirmeniz gerekir. Sonrasında aşağıdaki basamakları takip edebilirsiniz:
- Mobil şubeye T.C Kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyle giriş yapın.
- Ana sayfa sağ üst köşede bulunan menü çubuğuna tıklayın.
- Menü içerisinde yer alan BES seçeneklerini görebilirsiniz. Buradan bireysel emeklilik sisteminize yatan tüm primlerinizi görebilir ve iadesini istediğiniz ödemeler için hesap yönlendirmesinde bulunabilirsiniz.
- BES Ayarları seçeneğine tıklayın.
- Ekranın en altında BES Sözleşmeden Ayrılma yazan kısma basın.
- Sistem tarafınıza otomatik olarak "Emin misiniz" sorusunu yönlendirir.
- Bu soruya "Evet" yanıtını verin.
- Bu şekilde bireysel emeklilik sisteminden çıkış işleminiz tamamlanmış olur.
- Geri alacağınız prim var ise, ekran üzerinden prim bilgilerine ulaşmanız mümkün.
Garanti Bireysel Emeklilik İptali Para İadesi Nasıl Olur?
Her vatandaşın bireysel emeklilik sistemi girişi yapıldıktan sonra 2 ay içinde cayma hakkı bulunur. Bu 2 aylık süre içinde BES iptali yapan çalışanların birikim hesaplarından herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak 2 aydan daha uzun zamandır aktif olan çalışanlardan belirli kesintiler yapılır. Bu kesintiler katılım giderleri adı altında yapılır. Yani 2 aydan sonra fonda biriken paranın tümünü almak mümkün değildir.
Zorunlu Bireysel Emeklilik Hesabı Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Bireysel emeklilik sistemi hesabını ve biriken fonu öğrenmek isteyen vatandaşların aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:
- e-Devlet sistemine T.C Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
- Arama motoruna Bireysel Emeklilik Sistemi yazın.
- Yeni açılan bağlantıdaki "Emeklilik Gözetim Merkezi / Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama" yazan bağlantıya tıklayın.
- Bu sayfa içerisinde bireysel emeklilik hesabınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.
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