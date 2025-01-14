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Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri 1 milyar liradan fazla… Lüks oteller ve ay-yıldızlı villalar yapılacaktı…

14.01.2025 15:49
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İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin doğa harikaları arasında yer alan Garip Adası’nın icradan satışa çıkarıldığı öğrenildi. 357 dönümlük ada için 1 milyar 73 milyon lira değer biçilirken satışın açık artırma yöntemiyle olacağı duyuruldu. Garip Adası'na daha önce büyük turizm tesisleri yapılacağı biliniyordu. Garip Adası’nın mülkiyeti ise Fİ Yapı'dan FETÖ soruşturması sırasında TMSF'ye geçmişti. İşte detaylar…

Garip Adası icradan satışa çıkarıldı! Değeri 1 milyar liradan fazla… Lüks oteller ve ay-yıldızlı villalar yapılacaktı…

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Bademli’de bulunan Garip Adası’nın icradan satışa çıkarıldığı öğrenildi. Büyük turizm yatırımı yapılacağı duyurulan İzmir Dikili'deki Garip Adası icradan satılık olması sonra ada için biçilen değer de ortaya çıktı. 357 dönümlük ada için istenen rakamın 1 milyar 73 milyon lira olduğu öğrenildi.

3 LÜKS OTEL VE AY - YILDIZ ŞEKLİNDE VİLLALAR

Adada yakın zamanda, "Lüks 3 otel ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen ay ve yıldız şeklinde villalar" yapılacağı belirtiliyordu. Yatların durak noktası olan adaya yerleşim bulunmuyor. Adaya ulaşım yaz aylarında tekne ile sağlanıyor. Ada, 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu mülkiyetine geçmişti.

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SATIŞ İLANI DA YAYINLANDI

Satış ilanında ada şöyle tarif edildi:

"İzmir ili, Dikiili ilçesi, Bademli mahallesi, 243 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 357.731,84 yüz ölçümlü zeytinli tarla nitelikli, (Garip adası olarak bilinen) en yakın karaya 1,1 km olan ada alacaklı vekilinin talebi ve esas icra talimatı doğrultusunda açık artırmaya usülü ile ihale çıkarılmıştır. Ada da 3 adet tescilsiz yapı bulunmaktadır. Bitki örtüsü olarak zeytin, çam ve makilik olduğu görülmüştür. "

İlanda adanın Termal Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer aldığı, 1/25000 ölçekli nazım imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığını belirtildi. Satış, 22 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.

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TMSF EL KOYMUŞTU

NTV’de yer alan habere göre; Garip Adası, 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedel ile alınmıştı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Fİ Yapı’ya TMSF yetkilileri kayyum olarak atandı. Bu karar ile başta Garip Adası olmak üzere şirketin tüm malvarlıkları TMSF'ye devredilmişti.

Garip Adası'nın Satışı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu satış bölge turizmini olumlu etkiler.
Bu satış bölge turizmini olumsuz etkiler.
Yatırım yapılması iyi ama uygulamada sorunlar olabilir.
Bununla ilgili bir görüşüm yok.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
fetö icra açık artırma ada satış tmsf
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