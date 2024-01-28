FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak

28.01.2024 09:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın yarın hizmete açılacağını duyurdu.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yarın açılacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"Seçim öncesi yeni zam iddiası: "En düşük emekli maaşı 17 bin TL'ye çıkabilir"
Özel okulların zam oyununa karşı hukukçular uyardı, "Faiziyle geri alabilirsiniz"Özel okulların zam oyununa karşı hukukçular uyardı, "Faiziyle geri alabilirsiniz"
Yılın en ilginç iş ilanı: Uyuyarak 380 bin lira kazanacak işçi aranıyor!Yılın en ilginç iş ilanı: Uyuyarak 380 bin lira kazanacak işçi aranıyor!
Anahtar Kelimeler:
Hat Kağıthane metro açılış gayrettepe
En Çok Okunan Haberler
Dünkü panik sonrası 2024 için gelen uyarı vahim!

Dünkü panik sonrası 2024 için gelen uyarı vahim!

Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Hasan Can Kaya'daki cinsel ilişki itirafı mı gündemde!

Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Hasan Can Kaya'daki cinsel ilişki itirafı mı gündemde!

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Memur emeklilerin zam farkı yatmaya başladı, 3 aylık fark alana en az 14 bin TL!

Özel okulların zam oyununa karşı hukukçular uyardı, "Faiziyle geri alabilirsiniz"

Özel okulların zam oyununa karşı hukukçular uyardı, "Faiziyle geri alabilirsiniz"

Yeni simit fiyatlarını açıklayıp özür diledi, "Zorunda kaldık"

Yeni simit fiyatlarını açıklayıp özür diledi, "Zorunda kaldık"

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

27 model elektrikli otomobilde Türkiye kapısı kapandı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.