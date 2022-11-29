Gayrimenkul sahipleri dikkat! Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren haber geldi. Emlak vergilerinin ikinci taksiti ödemeleri yarın sona eriyor. Eğer vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanacak. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi ile ilgili en çok merak edilenlerin başında kimlerin emlak vergisi ödeyeceği ya ödemeyeceği konusu geliyor. İşte vergi ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmesi...

Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor. Bu da emlak vergisinin yaklaşık yüzde 61,5 oranında zamlı olarak ödenecek. Örnekle 100 TL emlak vergisi ödeyen bir gayrimenkul sahibi 2023 yılındaki zam sonrası yaklaşık 161,5 TL ödeyecek.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor.

Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2023'te başlayacak.

Ödemeler, gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK

Emlak Vergisi Kanunu’na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor.

GECİKME CEZASI VAR

Ancak muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahipleri Emlak Vergisi ödemek zorunda. Emlak Vergisi’nin ilk ve ikinci taksitini belirlenen süre içinde ödemek gerekiyor. Cezalarda ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

