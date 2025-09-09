Gayrimenkul sertifikası nedir? Gayrimenkul sertifikası ne demek?

Kelime anlamı olarak gayrimenkul kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve taşınmaz kelimesine karşılık gelir. Emlak ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Bir arazi ile o arazi üzerindeki mineral, bina, ev, köprü, çit ya da benzeri olan ve insan eli ile yapılmış her eklentiyi kapsayan bir ifadedir. Gayrimenkullerin kişiden kişiye ya da kurumdan kuruma geçmesi bazı resmi işlemler ile gerçekleştirilmektedir.

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Emlak alanında kullanılan gayrimenkul sertifikası, emlak projelerinin yatırım aşamalarında küçük paylara ayrılarak belli bir oranın satın alınması işlemini karşılamaktadır. Bu sayede ise gayrimenkul projeleri küçük paylara bölünür ve bu sayede bir yatırım aracı haline gelir.

Gayrimenkul sertifikaları ile söz konusu olan projelere ortak olan her özel ve tüzel kişi isteklerine göre projeden daire alabilmektedirler. Ayrıca satın alma işlemi yapmak isteyen gayrimenkul sahibi olmak isteyen kişilere bazı avantajlar sağlamaktadır.

Gayrimenkul sertifikası ne demektir?

Gayrimenkul sertifikası ile projeye dahil ve ortak olan kişiler, projeden daire alma haklarının yanı sıra mevcut yatırım hisselerinin oranlarına göre ortak olarak da kalabilirler. Bu durum kişilerin tercihlerine göre sağlanabilmektedir. Sertifika hem tüzel hem de özel kişiler için geçerlidir. Ayrıca tüm yatırımcılar yerli ya da yabancı olmaları fark etmeksizin kanuni olarak onlara da açık olan bu sistemden yararlanabilmektedirler.

Gayrimenkul sertifikaları, borsa üzerinden de işlem görebilen bir yatırım aracı olarak kabul görmektedir. Bu nedenle gayrimenkul sertifikasına sahip olmak isteyen özel ya da tüzel kişiler yatırım aracılığı yapan firmalar ya da bankalar ile bu sertifikayı arz eden firmaların talep toplama süreçlerinde direkt olarak alım işlemi yapabilirler.

Emlak projelerinin yatırım aşamasındayken beli bir oranının satın alınmasını sağlayan gayrimenkul sertifikaları özel ve tüzel kişilere birçok imkan sağlayan bir sistemdir. Gayrimenkul piyasasına daha kolay bir şekilde ulaşabilmeyi sağlayan bu sertifika küçük özel ya da tüzel kişiler için sağladıkları avantajlar ile çok tercih edilen bir sistemdir. Bu sistem yatırımcılara küçük ölçekli olsalar da büyük yatırımlar yapabilmelerini sağlayabilmektedir.

Gayrimenkul sertifikası ne işe yarar?

Bu sertifika ile yatırımcı birden fazla şekilde kazanç sağlayabilmektedir. Borsada da işlem gören gayrimenkul sertifikası SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) denetiminde sunulmakta olan bir sermaye piyasası ürünü olarak da tanımlanmaktadır.

Gayrimenkul sertifikası aracılığı ile çeşitli emlak projelerine dahil olamayan ve bu projelere direkt olarak yatırım yapamayan özel ya da tüzel kişiler küçük paylar ile projelere dahil olabilmektedirler. Faiz peşinat ya da kredi kullanma konusunda kişiler zorunlu tutulmaz. Bu sayede ise mümkün olduğunca düşük maliyetler ile ve tutarlı tasarruflar ile uzun vadeli birikim planları yapılabilmektedir.

Bir arazi üzerine yapılmış olan ya da yapımı devam eden projelerin finansmanlarına kaynak sağlamayı amaçlayan bu sistem Sermaye Piyasası Kurulu denetiminde olan bir menkul değerdir. Yatırımcılar bu sayede hem küçük projelere ortak olabilir hem de özel ya da tüzel kişi olmaları fark etmeden büyük projelere de dahil olabilirler.

Gayrimenkul sertifikası sistemi ile yatırımcılar projenin sonunda yeteri kadar sertifika ile gayrimenkul sahibi olmayı ya da mevcut sertifikaların güncel olan değerleri üzerinden istedikleri zaman nakde çevirebilirler. Bu sayede projenin değer artışından pay almayı da tercih edebilmektedirler.