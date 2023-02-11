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Gaziantep’e geçici barınma yerleri kuruluyor! 17 bin çadır, 1522 konteyner…

11.02.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında, ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler için çadır kentlerin yanı sıra konteynerler kuruluyor. İlk etapta 80 bin vatandaşın geçici barınması için 11 noktada 17 bin 27 adet çadırın kurulumu tamamlandı. Bölgeye yine 1522 konteyner kuruldu, bu sayı 15 bine çıkarılacak.

Gaziantep’e geçici barınma yerleri kuruluyor! 17 bin çadır, 1522 konteyner…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunu yürüttüğü Gaziantep'teki deprem çalışmaları kapsamında, ilk etapta 80 bin vatandaşın geçici barınması için çadır kentler ve konteyner kentler kurulmaya başlandı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep’te, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken depremzedelerin acil barınma ihtiyacı için ilçe ve beldelerde çadır kentler kurulmaya başlandı. AFAD, kentin merkezinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nin yanı sıra İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde toplamda 11 noktada kurduğu çadır kentlere 17 bin 27 adet çadır yerleştirdi.

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Ekiplerin yoğun çaba harcadığı kentte, depremzedeler için çadır kentlerin yanı sıra Gaziantep’te altyapısı hazır alanlarda, öncelikle Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye, Nizip ve Nurdağı’nda şuana kadar 1522 konteyner kurulurken, konteyner sayısı 15 bine çıkarılacağı belirtildi.

Bu arada kurulacak yeni yaşam alanlarıyla ilgili de alt yapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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