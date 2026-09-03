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Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler: 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü ele geçirildi

Gaziantep'te zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü ele geçirildi.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler: 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü ele geçirildi

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekiplerinin gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edilirken, işletme mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler: 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü ele geçirildi 1

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin son denetimlerinde ortaya çıkan görüntüler, gıda üretiminde hijyen ve sağlık kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Denetim sırasında, üretim şartlarına uygun olmayan bir ortamda ciğer kavurma imalatı yapıldığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından iş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Gaziantep’te mide bulandıran görüntüler: 500 kilo bozuk ciğer ve et ürünü ele geçirildi 2

"HALK SAĞLIĞINA TAVİZ YOK"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını riske atan hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceklerini, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Denetimlerimizde karşılaştığımız manzaralar, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zabıta ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığı tespit edilen iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününü imha ettik. İş yerini mühürleyerek faaliyetten men ettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya taviz yok. Denetimlerimizi kararlılıkla ve aralıksız sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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