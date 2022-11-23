FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 belli oldu mu? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar!

Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 belli oldu mu? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar!

23.11.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Gaziantep Şehitkamil kura çekilişi bugünde devam ediyor. Projeye başvuru yapanlar Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 belli oldu mu? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar kimler? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Gaziantep Şehitkamil TOKİ kurası TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. İşte tüm detaylar...

Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 belli oldu mu? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar!

Gaziantep Şehitkamil TOKİ projesinde kura çekim işlemi sürüyor. Proje kapsamında 4 bin yeni konut inşa edilecek. Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar kimler? gibi soruların yanıtları merak konuus oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar listesi kura çekim töreninin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesine TOKİ'nin sayfasına girdiğiniz takdirde 'BAŞVURU ve HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU BİLGİLENDİRME' sekmesinden il ve proje seçtiğinizde karşınıza çıkacak.

TOKİ Şehitkamil3

TOKİ ŞEHİTKAMİL HAK KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

TOKİ Şehitkamil

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.* Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altında rotasız günler! Yatırımcılara kritik tavsiye: ‘Tarafsız kalın…’Altında rotasız günler! Yatırımcılara kritik tavsiye: ‘Tarafsız kalın…’
EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp!EYT yasası sonrası yüzde 30 kayıp!
Altındaki yükseliş olay olmuştu! Bir yeni hamle de Darphane'denAltındaki yükseliş olay olmuştu! Bir yeni hamle de Darphane'den
Anahtar Kelimeler:
gaziantep toki toki canlı yayın toki kura sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! Düzce'de okullar tatil edildi, işte deprem anı...

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı

İstanbul'da yeniden deprem olur mu?

İstanbul'da yeniden deprem olur mu?

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.