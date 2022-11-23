Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi 2022 belli oldu mu? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar!

Gaziantep Şehitkamil TOKİ projesinde kura çekim işlemi sürüyor. Proje kapsamında 4 bin yeni konut inşa edilecek. Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar kimler? gibi soruların yanıtları merak konuus oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar listesi kura çekim töreninin sona ermesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesine TOKİ'nin sayfasına girdiğiniz takdirde 'BAŞVURU ve HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU BİLGİLENDİRME' sekmesinden il ve proje seçtiğinizde karşınıza çıkacak.

TOKİ ŞEHİTKAMİL HAK KAZANANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.* Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.



