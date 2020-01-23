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Gaziantep’te güneşten 45 milyon kilovat elektrik üretiliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çevre dostu güneş enerji santrali, yılda 45 milyon kilovat elektrik üretiyor.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, çevre dostu güneş enerji santrali, yılda 45 milyon kilovat elektrik üretiyor.
İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Leçe mevkiinde 600 dönüm arazi üzerine 100 bin güneş paneliyle kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) tarlası, yılda 45 milyon kilovat güneş enerjisi üretiyor. Son iki yıldır tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan GES'te üretilen enerji Fevzipaşa Mahallesi’ndeki elektrik dağıtım şirketi tarafından depolanarak ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Türk-Alman işbirliğiyle kurulan 600 dönüm alan üzerine 100 bin güneş paneli ile bin invertörün yer aldığı yüzde yüz temiz enerji santralinde 50 kişi istihdam ediliyor.
Türkiye’nin sayılı güneş enerji tesisleri arasında yer alan tesisin müdürü Elektronik Mühendisi Mehmet Engin Tur, "Tesisimiz 25 megavat olarak hizmet vermektedir. Tesisimizde Alman solar panelleri kullanılmıştır. Alman invantörlerimiz mevcuttur. 600 dönüm üzerine kuruludur. 100 bin panel mevcuttur. 45 milyon kilovat üretim yapmaktadır. Bu üretimi direkt dağıtım şirketine vermekteyiz. Şirket aracılığıyla da ilçemize sunulmaktadır. Tesisimiz büyüklük ve üretim kapasitesi olarak Güneydoğu'da ise birinci sıradadır. 50 kişi istihdam etmekteyiz. Güneş enerji sistemi olarak, diğer enerji kaynaklarına göre daha yeşilci, çevre dostudur. Yaz döneminde İslahiye’nin tüm elektrik ihtiyacını tesisimiz karşılamaktadır" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Len ne anladım ben 1. sınıf tarım toprağını mahvettikten sonra ???? O güneşe bitkilerin de ihtiyacı var, onlarda ışığı kullanıp ürüne dönüştürüyor. Üstelik senin ki gibi ham ürün değil!!! Katma değerli ürün. Üstelik mazot hariç döviz harcatmıyor ülkeye. Almana vermişsin euroları , mahvetmişsin tarlayı marifet gibi böbürleniyorsun. Biz ne zaman akıllanacağız. Akıl akıl!
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