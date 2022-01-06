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Gazprom ile BOTAŞ TürkAkım'da anlaştı: Yılda 5,75 milyar metreküp gaz...

06.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazprom, TürkAkım üzerinden önümüzdeki 4 yılda yıllık 5,75 milyar metreküp gaz sevkiyatı için Botaş ile anlaştı.

Gazprom ile BOTAŞ TürkAkım'da anlaştı: Yılda 5,75 milyar metreküp gaz...

Rus kamu doğal gaz şirketi Gazprom, ihracat kolu Gazprom Export’un TürkAkım Boru Hattı üzerinden Türkiye'ye gaz sevkiyatı için Botaş ile yeni bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Reuters’da yer alan habere göre, Gazprom Export ile Botaş arasında varılan anlaşma ile gelecek 4 yılda Türk Akım üzerinden Botaş'a yıllık 5,75 milyar metreküp gaz sağlanacak.

Gazprom ile sona eren anlaşma 8 milyar metreküp gaz alımını içeriyordu. Rus gazının fiyatı ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


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