Gece yarısı tabela değişti! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geldi

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelası güne değişerek başladı. Brent petrol fiyatının yükselmesi, döviz kurundaki dalgalı seyir gibi etkenler akaryakıt tabelasını etkiliyor.

MOTORİN 60 TL’Yİ GEÇMİŞTİ

Dün Pakistan-Afganistan arasında başlayan savaş ile beraber petrol fiyatlarının yükselmesi de bekleniyordu. Bugün ise akaryakıta zam geldi. En son 24 Şubat Salı günü motorine 2 lira 40 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı 60 TL’yi geçmişti.



BENZİNE ZAM GELDİ!

Bugün ise benzine zam geldi. Buna göre, benzinin litre fiyatına 28 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geldi.



28 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT TABELASI

Peki 28 Şubat 2026 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte akaryakıt tabelasındaki güncel durum…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.34 TL

Motorin litre fiyatı: 60.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.18 TL

Motorin litre fiyatı: 60.21 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 59.56 TL

Motorin litre fiyatı: 61.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL



ANKARA