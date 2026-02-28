FİNANS

Gece yarısı tabela değişti! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geldi

Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ile akaryakıt tabelası da değişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasında yeni bir zam görüldü. Geçtiğimiz günlerde 60 TL’yi geçen motorinin litre fiyatının ardından benzine de zam geldi. Peki 28 Şubat 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelası güne değişerek başladı. Brent petrol fiyatının yükselmesi, döviz kurundaki dalgalı seyir gibi etkenler akaryakıt tabelasını etkiliyor.

MOTORİN 60 TL’Yİ GEÇMİŞTİ

Dün Pakistan-Afganistan arasında başlayan savaş ile beraber petrol fiyatlarının yükselmesi de bekleniyordu. Bugün ise akaryakıta zam geldi. En son 24 Şubat Salı günü motorine 2 lira 40 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı 60 TL’yi geçmişti.
BENZİNE ZAM GELDİ!

Bugün ise benzine zam geldi. Buna göre, benzinin litre fiyatına 28 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geldi.
28 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT TABELASI

Peki 28 Şubat 2026 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte akaryakıt tabelasındaki güncel durum…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 58.34 TL
  • Motorin litre fiyatı: 60.37 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.29 TL
    İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 58.18 TL
  • Motorin litre fiyatı: 60.21 TL
  • LPG litre fiyatı: 29.69 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 59.56 TL
  • Motorin litre fiyatı: 61.74 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.09 TL
ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 59.28 TL
  • Motorin litre fiyatı: 61.47 TL
  • LPG litre fiyatı: 30.17 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.53
