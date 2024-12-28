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Geceliği 20 bin TL... Akın akın gittiler: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.12.2024 09:42
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Yılbaşı öncesi hizmet sektöründe bir yoğunluk yaşanıyor. Yeni yılı otelde karşılamak isteyen birçok vatandaşın tercihi de Bolu oldu. Abant Gölü çevresindeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Otellerin gecelik fiyatının 7 bin liradan başlayıp 20 bine liraya kadar çıkması dikkat çekti. Öte yandan Kartalkaya'daki kayak merkezindeki doluluk oranı da yüzde 80 seviyesinde.

Geceliği 20 bin TL... Akın akın gittiler: Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Bolu merkez ile Abant Gölü Milli Parkı bölgesindeki otellerde yılbaşı gecesi için rezervasyonlar dolarken, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin doluluk oranı yüzde 80 oldu.

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REZERVASYONLAR YÜZDE 100'E ULAŞTI

Yeni yılı doğal güzellikleriyle ünlü tabiat ve milli parkların bulunduğu Bolu'da geçirmek isteyen tatilciler, otelleri doldurdu. Kent merkezi ile Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde bulunan 8 bin yatak kapasiteli otellerin rezervasyonları yüzde 100 seviyesine ulaştı.

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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin yatak kapasitesinin bulunduğu Kartalkaya'da da otellerin doluluk oranı yüzde 80 oldu.

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GECELİĞİ 20 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Yılbaşı gecesi için özel eğlenceler düzenleyecek otellere ilişkin konuşan Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, "Bolu'da bulunan oteller yüzde 100 doldu.

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Otellere yoğun bir ilgi var. Bolu merkez ile Abant bölgesindeki otellerin doluluk oranı gayet iyi. Gecelik fiyatlar, 7-8 bin TL'den başlayarak 20 bin TL'ye kadar gidiyor. En önemli yerlerden bir tanesi, Kartalkaya Kayak Merkezi.

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Kayak merkezindeki doluluk oranı da yüzde 80 seviyesinde. Kar kalınlığı da 1 metre civarında. Oteller tüm hazırlıklarını yaptı ve misafirlerini bekliyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kayak otel tatil abant fiyat yılbaşı 2025
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