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Geçen hafta 15 liraydı! Fiyatı 6 liraya düştü

29.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta tanesi 10-15 lira arasında satılan karnabaharın fiyatı 6 ilâ 10 liraya satılmaya başlandı.

Geçen hafta 15 liraydı! Fiyatı 6 liraya düştü

30 yıldır aynı pazarda esnaflık yaptığını belirten Mehmet Yılmaz, “Karnabaharların fiyatı 15 gün öncesine kadar 10-15 liraydı. Bu günlerde ucuzladı. Şu ânda iriliğine göre 6 liradan başlayıp, 8 ilâ 10 liraya çıkıyor. Karnabahar çok faydalı bir sebze. Bize Bursa’nın çeşitli köylerinden geliyor. Karnabahar kış aylarında büyük rağbet görüyor. Bu elimde gördüğünüz karnabahardan 2-3 kere yemek yapılabilir. Vatandaş ucuzladığı için bol bol alıyor. İlerleyen günlerde 5 liraya kadar düşmesini bekliyoruz” diye konuştu. Yılmaz, kansere iyi gelen ve bağışıklığı güçlendiren brokolilerin tanesinin ise 5 lira olduğunu söyledi.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Karnabaharın sap kısmının süt beyaz ve sıkı olması tazeliğine işarettir. Karnabahar, sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar. Yüksek oranda C ve A vitamini ihtiva eder. Sinir sistemindeki hücreleri yeniler. Stres ve depresyon riskini azaltır. Karnabahar suyu beyni korur. Regl (adet) sancılarına iyi gelir. İdrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Yüksek lif içerdiğinden kolesterolü dengeler. Kansere karşı güçlü bir savaşçıdır.

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YEMEKLERİ İŞTAH KABARTIYOR

Tadı damağınızda kalacak onlarca karnabahar yemeği var. Bunlardan bazıları şunlar: Kıymalı karnabahar graten. Kaşarlı karnabahar köftesi. Salçalı karnabahar çorbası. Fırında baharatlı karnabahar kızartması. Fırında karnabahar. Yoğurtlu karnabahar kavurması. Fırında karnabahar yemeği. Fırında karnabahar köftesi. (İHA)

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