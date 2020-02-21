Geçen sene 4 liraya kadar satılıyordu! Mor lahana bu sene 80 kuruştan satılıyor

Karadeniz’in gıda ambarı olan 55 bin hektarlık Bafra Ovası’nda bu yıl 24 bin dekar alana mor lahana, 22 bin dekar alana da beyaz lahana ekildi. Geçen sene 10 bin dekar alana ekilen mor lahana ve 10 bin dekar alana ekilen beyaz lahana altın sezonunu yaşamış ve çiftçiye büyük kar bırakmıştı. Edilen karın ardından Bafralı çiftçiler lahana üretimini iki katına çıkarınca fiyatlar 1 liranın altına düştü. Artan maliyetlere de üretim fazlalığına eklenince çiftçi zarar etti ya da kar sağlamadan ürünlerini satmak zorunda kaldı. Geçen sene 1 lira 20 kuruş ile 4 lira arasında satılan mor lahana bu sene son günlere kadar bekletilmesine rağmen en fazla 80 kuruştan alıcı bulabiliyor.

“Geçen sene 4 liraya kadar mor lahana satıldı, bu sene 80 kuruş”

Geçen seneye oranla mor lahananın fiyatının oldukça düştüğünü dile getiren Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan Türk, “Bu sene mor ve beyaz lahana fiyatlarında geçen seneye oranla çok büyük düşüş var. Geçen seneye oranla ekimde yüzde 15 oranında bir artış yaşandı. Birkaç gün öncesine kadar doğru düzgün kış da yaşanmadı. Havaların yaz gibi gitmesi ve üretimin artması fiyatların düşmesine neden oldu. Çiftçi bu nedenle zarar etti. Geçen yıla oranla masraflar da bir hayli arttı. Geçen sene mor lahana ortalama 1,20 TL ve 4 TL civarlarında satılırken, bu sene mor lahana 60-80 kuruş arasında seyrediyor. Artan maliyetler de göz önüne alındığında çiftçi mor lahana dan 30 kuruş civarında kazanıyor. Gübre, ilaç, mazot ve işçi fiyatları 2 katına kadar çıktı. Çiftçiler, fiyat artar diye son günlere kadar mahsulleri toplamadı ama artık zamanı geçeceğinden dolayı mor lahanayı toplamak zorunda kaldı” dedi.