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Geçen sene 6,5 liraydı, bu sene 5,5! Üretici tedirgin

25.09.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, bu yıl çeltikte verim yüksek olmasına rağmen, artan maliyetler ve ürünün düşük fiyata alınmasının çiftçiyi üzdüğünü söyledi.

Geçen sene 6,5 liraydı, bu sene 5,5! Üretici tedirgin

Geçtiğimiz günlerde başlayan çeltik hasadıyla birlikte üreticinin tedirginliği sürüyor. Geçen yıl 6,5 liradan satılan baldo çeltiğin bu yıl 5 ile 5,5 lira arasında alıcı bulmasının üreticileri zorladığını belirten Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Güzel bir coğrafyada yaşamaktayız. Birçok çeşitli ürünün yetiştiği bir ildeyiz. Bir taraftan elma ve şeftali hasatları devam ederken, bir taraftan da ayçiçeği ile çeltik hasadı devam etmekte. Çeltikte üreticilerimiz özellikle geçen yıl oluşan fiyatlardan sonra çok güzel bir yıl geçirmişti. Verimler de çok ciddi şekilde güzeldi, ama bu yıl fiyatlar bir anda geri gelmeye başladı” dedi.

"ÜRETİCİ ZORLANIYOR"

Kaya açıklamasının devamında, “Bu üretim yılına baktığımızda şu anda üretici, yeni girdi fiyatlarına göre ürettiği çeltiği pazarlamakta zorluk yaşıyor. Fiyatlar ciddi şekilde üreticiyi zorluyor. Yani geçen sene 6,5 kuruşa satılan baldo çeltik, bu sene 5 ve 5.5 kuruşa alıcı bulmakta. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu şekilde fiyatları açıkladı. Dolayısıyla geçen yılın girdi fiyatlarıyla üretim yapan çiftçi 6,5 kuruşa çeltiğini satarken, bu yılın yükseliş yapan girdi fiyatlarıyla üretim yapan çeltik üreticisi, 5 lira civarında fiyatla ürününü satacak. Bu, çiftçiyi ciddi şekilde tedirgin etti, ama arazide verimlerimize baktığımızda, bölgemizde ciddi şekilde randımanı yüksek hasat sezonu devam etmekte. Bu açıdan da üreticilerimiz verim noktasında memnun. Fakat fiyat noktasında da iyileştirme beklemekteler” diye konuştu. (İHA)

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Çanakkale
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