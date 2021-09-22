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Beyaz altın çeltikte hasat başladı

22.09.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin çeltik (pirinç) ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Edirne’de çeltik hasadı başladı.

Beyaz altın çeltikte hasat başladı

Edirne’de tava hazırlanması, su verilmesi, çeltik tohumu ve gübre ekimiyle uzun bir yetiştirme sürecinin ardından başaklara dolan çeltiğin biçerdöverlerle hasadına başlandı. Çiftçiler, Türkiye’nin çeltik ambarı Edirne’de hasat yapmanın heyecanını yaşıyor. Olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun çekilmesi ile birlikte biçerdöverler yoğun hasat mesaisi için tarlalara girmeye başladı.

"DÖNÜMÜNDEN 750 KİLOGRAM VERİM ALIYOR"

Orhaniye köyü çiftçilerinden Süreyya Yaldız, “2021 yılı hasadımız başladı. Her yıl 750 kilo civarı verim alıyoruz. Geçen yıla göre girdi maliyetlerimiz artı. Beklentimiz en azından kilogram başına 5 lira olmasından yanaydı. Üretici olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Verim olarak dönüm başına 700-750 kilogram civarı verim alınıyor” dedi.

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Şaban Avcı, “Mayıs ayında ekim yaptım. Şimdi hasatımı yapıyorum. Fiyatların daha yüksek olmasını bekliyoruz. Hasat başladı. Biçerdöverler tarlaya girdi. Bu yıl çeltikte dönüm başına 700-800 kilo civarında verim bekliyoruz” diye konuştu.

"VERİMLİ GÜZEL GİBİ DURUYOR"

Orhaniye köyü çiftçilerinden Metin Oscar, “Verim güzel gibi duruyor. Ama bu yıl çok yağış alamadık. Düşmedi ama çeltik suyla olan bir ürün ama bir şekilde idare ettik. Çok masrafımız oldu. Bu yıl 4 bin liraya kadar masraf çıktı. Yağışın olmaması bizi etkiledi. Bu yıl da 800 kilo verim bekliyoruz” dedi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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